La nueva temporada de And just like that y más: revisa qué ver este fin de semana en streaming

Este último fin de semana de junio cuenta con una amplia oferta de parte de los servicios de streaming, donde hay disponibles diferentes series y películas para que las personas disfruten de un entretenido panorama familiar o también, a modo personal.

Durante esta semana, Netflix estrenó la secuela de una de sus películas más vistas, mientras HBO Max lanzó los primeros dos capítulos de la segunda temporada de una de sus populares series.

¿Qué ver este fin de semana en streaming?

Debido a la existencia de múltiples plataformas de streaming, las opciones al momento de escoger una película o serie para visualizar son variadas. No obstante, entre todas estas producciones, destacan las siguientes:

Misión de rescate 2

La secuela de la película de acción de Chris Hemsworth se estrenó esta semana en Netflix y ya está dentro de las más vistas de la plataforma.

En Misión de rescate 2, tras estar cerca de la muerte, el agente Tyler Rake (Hemsworth) regresa con una nueva y peligrosa misión, rescatar a una familia que se encuentra encarcelada por un gánster despiadado.

And just like that…

El show de HBO Max, que continúa la historia de Sex and the City, estrenó los primeros dos episodios de su segunda temporada.

And just like that… cuenta cómo las viejas amigas Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) enfrentan la vida a los 50 años, misión que será más complicada que cuando tenían 30.

El Oso

En Star+ está disponible la primera temporada de El Oso, la premiada serie de comedia dramática protagonizada por Jeremy Allen White y Ayo Edebiri.

Carmy (White) es un chef profesional que debe volver a su ciudad natal para hacerse cargo del restaurante familiar tras la muerte de su hermano. Sin embargo, el profesional debe enfrentar más que solo un equipo complicado de cocina, ya que también deberá trabajar en sí mismo y sus traumas.

Trying

Trying es una de las series más antiguas de Apple TV+. El show de comedia cuenta con tres temporadas y con una cuarta que debería estrenarse próximamente.

La serie cuenta la historia de Jason (Rafe Spall) y Nikki (Esther Smith), una pareja que lo que más quiere es tener hijos, pero no pueden, por lo que deciden adoptar. No obstante, este camino no será nada de fácil, ya que deberán enfrentar diversas dificultades en el camino.

El verano en que me enamoré

Inspirada en la trilogía de libros de Jenny Han, creadora de A todos los chicos que me enamoré, Prime Video tiene disponible en su plataforma la primera temporada de esta serie de drama romántico.

El verano en que me enamoré cuenta la historia de Belly Conklin (Lola Tung), una adolescente de 16 años que pasará el verano con la familia Fisher. Sin embargo, este año será diferente a los anteriores, ya que la joven estará atrapada en un triángulo amoroso entre los dos hermanos Fisher.

Invasión Secreta

Disney+ estrenó el primer episodio de su nueva serie de Marvel, Invasión Secreta, la cual está protagonizada por Samuel L. Jackson.

El show relata la misión de Nick Fury por evitar una inminente invasión de los Skrull en la Tierra. Sin embargo, esta tarea no será fácil, ya que estos extraterrestres cambian de forma, por lo que solicitará la ayuda de Everett Ross, Maria Hill y el Skrull Talos para salvar a la humanidad y al planeta.