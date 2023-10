Lupin 3: revisa cuándo se estrena en Chile la tercera temporada de la serie en Netflix

A dos años del estreno de su segunda temporada, la popular serie francesa de Netflix Lupin regresa con su tercera entrega.

El show, que está protagonizado por Omar Sy (Amigos intocables), cuenta, hasta ahora, con solo 10 capítulos que tienen una duración aproximada de 40 a 50 minutos cada uno.

De acuerdo a Collider, el reparto de Lupin para esta tercera temporada lo completan los actores Etan Simon (Jeune et golri), Ludivine Sagnier (The Young Pope), Soufiane Guerrab (La vida escolar), Shirine Boutella (Flow de Navidad), Vincent Londez (Atentado en París) y Antoine Gouy (Cash).

¿De qué trata la tercera temporada de Lupin?

Esta nueva entrega seguirá a Assane Diop (Sy), quien, conforme a lo explicado por Tudum, logró su propósito de revelar el fraude de seguros realizado por el empresario Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), el responsable de incriminar a su padre y enviarlo a prisión.

No obstante, no todo son buenas noticias para el protagonista debido a que está huyendo de la policía, ya que es el hombre más buscado de Francia, por lo que decide que la mejor opción para cuidar a su hijo Raoul (Simon) y su ex, Claire (Sagnier), es alejarse por un tiempo.

Sin embargo, Assane no puede soportar el sufrimiento que está pasando su familia por su culpa, por lo que regresará a París para ofrecerles una idea que puede parecer una locura, la cual es abandonar Francia y comenzar una nueva vida en otro lugar.

A pesar de lo anterior, el ladrón no cuenta con que “los fantasmas del pasado nunca están lejos y un regreso inesperado cambiará sus planes”.

¿Cuál es la fecha de estreno de la tercera temporada de Lupin?

La tercera temporada de Lupin se estrenará en la plataforma de streaming de Netflix este jueves 5 de octubre.

Además, de acuerdo a TV Line, durante este día, se lanzarán los siete episodios que formarán parte de esta entrega, es decir, dos capítulos más que los que la serie ha lanzado en sus partes anteriores.