Manu Chao en Chile: revisa las fechas de su gira y la venta de entradas

Manu Chao regresará a Chile para realizar una gira de conciertos en diferentes lugares, ya que el cantante no visitaba el país desde el 2013.

De esta manera, las ciudades en las que cantará el artista de origen francés serán Santiago, Valparaíso, Caldera y Concepción.

No obstante, en la capital, Manu Chao realizará un total de tres conciertos, aunque dos de estos ya se encuentran agotados.

Con más de 30 años de carrera, el artista acumula diferentes éxitos, como Me Gustas Tú, Je ne t’aime plus, Clandestino y Me llaman calle, entre otros.

Ciudades y venta de entradas para la gira de Manu Chao en Chile 2024

Manu Chao realizará diferentes conciertos en su gira por Chile durante el 2024. Si bien, ya se agotaron las entradas para sus shows en Valparaíso, y para dos de sus espectáculos en Santiago, todavía quedan boletos disponibles para las siguientes fechas:

Concepción

El próximo sábado 9 de marzo, Manu Chao se presentará en Concepción en Suractivo a las 18:00 horas. Las entradas para el evento ya se pueden comprar a través de Tuacceso y tienen los siguientes valores, sin incluir el cargo por servicio:

Preventa 1: $20.000

Preventa 2: $25.000

Preventa 3: $30.000

Caldera

El concierto de Manu Chao en Caldera se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de marzo a las 18:00 horas en el Anfiteatro del Mar y las entradas, que ya se pueden comprar en Tuacceso, tienen los siguientes valores, sin incluir el cargo por servicio:

Preventa 1: $20.000

Preventa 2: $25.000

Preventa 3: $30.000

Santiago

Manu Chao se presentará en Santiago el sábado 16 de marzo a las 17:00 horas en el Teatro La Cúpula. La venta de entradas para el espectáculo ya está disponible a través del sistema Tuacceso y los precios de los boletos son los siguientes, sin incluir el cargo por servicio: