PAES 2023: qué hacer si el puntaje no me alcanza

Ya se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y en este contexto surge el cuestionamiento sobre qué hacer si el puntaje no es el deseado.

La psicóloga educacional Nicole Alvarado Castillo, en conversaciones con La Tercera asegura que, es importante decir que no hay resultados ni buenos, ni malos, solo aquellos que no son esperados y ante estas circunstancias se debe hacer una búsqueda de acción, en una prueba nueva, que tiene una escala de 1000 puntos y de la que no se tiene mayor conocimiento como las anteriores PSU o PDT.

Estudiantes universitarios. Foto Referencial.

Alternativas si el puntaje no me alcanza

Según la psicóloga, nuestra cabeza todavía está acostumbrada a pensar en la escala de 850 puntos máximos, por lo tanto es probable que los estudiantes entren en desesperación. Lo primero, es no entrar en pánico con los resultados y tener en claro que en este momento no se tienen referencias de cuáles son los parámetros de bueno, malo, bajo, porque eso depende de cada institución.

Sin embargo, existen actividades alternativas a la universidad para realizar en el 2023:

Preuniversitario

No todo es entrar a la universidad. Cabe recordar que actualmente existe la Prueba de Invierno y preuniversitarios populares y particulares donde se puede preparar la PAES nuevamente y así lograr un puntaje que acomode al estudiante.

Trabajar

Recordar que este proceso es nuevo y no se tiene la seguridad si el puntaje obtenido será suficiente para entrar a la carrera y/o universidad deseada. Algunos expertos plantean que trabajar es parte del abanico de oportunidades que pueden despejar la mente de quienes necesitan alternativas luego de rendir la prueba PAES. Además entrega mayor autonomía económica y experiencia laboral.

Viajes al extranjero

Existen distintas agencias de viajes para jóvenes que desean aprender otros idiomas y tener una nueva experiencia, conocer otra cultura y hacer redes de contacto.

Postular para no perder una oportunidad

Postula de igual manera y no a última hora, es preferible el día antes de cierre oficial, porque siempre pueden ocurrir eventualidades. Independientemente de lo que se crea que vaya a pasar, postular debe ser una opción.

Según la psicóloga: “es común ver a personas que por creer que no quedarán en una carrera prefieren no postular y al momento de los resultados se dan cuenta que si les alcanzaba. En esos casos el Demre no hace excepciones. El periodo de postulación es igual para todos, por lo que recuerda postular a lo que más quieres donde sea tu mayor preferencia. Pretender a más de una opción, es posible hasta 10 lugares y este año varias instituciones quitaron restricciones, lo que facilita la posibilidad de entrar”.