Revisión técnica: cuándo se hace y los consejos para aprobar el trámite

La revisión técnica es un control periódico que deben hacer los automóviles. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) tiene la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los vehículos motorizados.

La tramitación le corresponde a un grupo específico de autos cada mes, dependiendo del número final de la placa patente y se le cursará una multa a quién sea fiscalizado y no tenga la documentación al día.

Cabe destacar que este documento es necesario para obtener el permiso de circulación. A continuación revisa todos los detalles.

¿Cuándo corresponde la revisión técnica?

La revisión técnica va dirigida a personas propietarias o conductores de vehículos motorizados, que deben asistir a una planta durante el mes que corresponda:

Patentes terminadas en 9 ( enero ) .

Patentes terminadas en 0 ( febrero ).

Patentes terminadas en 1 ( abril ).

Patentes terminadas en 2 ( mayo ).

Patentes terminadas en 3 ( junio ).

Patentes terminadas en 4 ( julio ).

Patentes terminadas en 5 ( agosto ).

Patentes terminadas en 6 ( septiembre ).

Patentes terminadas en 7 ( octubre ).

Patentes terminadas en 8 ( noviembre ).

En marzo y diciembre pueden asistir todos los vehículos a obtener su revisión técnica.

Revisión técnica. (Foto referencial).

¿Qué documentos se necesitan para sacar la revisión técnica?

Al presentarse un vehículo en la planta de revisión técnica, debe contar con ciertos papeles para poder realizar el trámite.

Permiso de circulación (excepto en vehículos nuevos).

Certificado de verificación anterior. En caso que se extravíe este documento, se puede presentar una declaración jurada simple.

Certificado de emisiones anterior.

Padrón del vehículo.

Certificado de anotaciones vigentes (solo si no presenta certificado de emisiones contaminantes).

Consejos para que la revisión técnica sea aprobada

Para que la revisión técnica sea aprobada, se debe procurar chequear los sistemas y componentes del vehículo en los siguientes aspectos:

Estado de los vidrios: es importante que las ventanas laterales, traseras y parabrisas estén en buen funcionamiento (que no tengan trizaduras, quebraduras, ni publicidad que dificulte la visual desde el interior).

Cinturones de seguridad: que estén en buen funcionamiento, especialmente su anclaje o hebilla de sujeción y fijación.

Focos y faroles de señalización: verificar que sus micas no presenten quebraduras o tengan objetos sobrepuestos, además hay que revisar las luces altas y bajas (que no estén quemadas), y ambos señalizadores. Así como luces de retroceso y tercera luz de freno.

Neumáticos y llantas: que no presenten deformaciones ni cortes a la vista, en ninguna de sus caras, las ruedas deben contar con todos los pernos de sujeción y no deben estar redibujados. Las llantas no tienen que presentar fisuras, soldaduras ni deformaciones.

Revisar polarizado de ventanas: respecto a este punto, según la Ley Nº 21.147 son legítimos los “vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. Podrá contar con oscuros o polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas, y las certificaciones, establecidas en el reglamento“.

Además se recomienda verificar una correcta apertura y cierre de puertas del auto, además del estado de las placas patentes.

Revisión técnica. (Foto Referencial).

¿Cómo obtener una copia de la revisión técnica?

Actualmente, gracias a que las plantas de revisión técnica se han digitalizado, todos los conductores que aprueben el trámite reciben sus certificados vía correo electrónico.

De esta forma, la copia se obtiene se obtiene haciendo una solicitud de su reenvío inmediato y sin costo. Cabe mencionar que los documentos incluyen un código QR, el cual brinda mayor seguridad y control de los vehículos.

¿Qué sucede si no apruebo la revisión técnica?

En caso de no aprobar la revisión técnica, deberás reparar los desperfectos de tu auto en un plazo menor a 15 días sin que se genere un cargo extra, si acudes a la misma planta de revisión técnica. Una vez que vence este plazo, es necesario pagar nuevamente.

¿Qué pasa si tengo la revisión técnica vencida?

De acuerdo con la Ley de Tránsito, circular con la revisión técnica vencida corresponde a una infracción, por lo tanto, es importante renovarla cuanto antes.

En caso de ser fiscalizado por primera vez y no tenerla día, es posible ahorrar un 25% de la multa que va de 1 a 1,5 UTM si se paga en los primeros 5 días. Pero, en caso de reincidencia, el monto se duplica y en una tercera ocasión se triplica, pudiendo perder la licencia de conducir.