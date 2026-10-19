Temblor hoy, lunes 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, lunes 19 de octubre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

16:16 horas

Sismo de magnitud 3.9, ocurrido a 159 km al oeste de Tirúa y a 20 km de profundidad.

04:33 horas

Sismo de magnitud 4.4, ocurrido a 66 km al sureste de Socaire y a 220 km de profundidad.

Hora Local: 2026/10/19 04:33:35, mag: 4.4, Lat: -24.02, Lon: -67.45, Prof: 220.45, Loc : 65.9 km al SE de Socaire — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 19, 2026

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: