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    Ripley y Teletón lanzan nueva colección de ropa adaptada para jóvenes con discapacidad

    La colección “Diseñado para Todos” surgió luego de una experiencia piloto en el programa Campeones Sin Límites, donde familias y deportistas mostraron las dificultades que tenían usando prendas convencionales. El proceso incluyó focus groups, entrevistas y trabajo conjunto entre usuarios, familiares, equipos de innovación y diseñadores.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Campaña teletón y Ripley

    Teletón y Ripley desarrollaron una colección de ropa adaptada para jóvenes con discapacidad, diseñada a partir de las dificultades que enfrentan cotidianamente al momento de vestirse. La iniciativa “Diseñado para Todos”, busca facilitar la autonomía sin dejar de lado los gustos y la identidad de quienes usan las prendas.

    La alianza entre ambas instituciones tiene más de 30 años y, según explicaron en el programa Hub Sustentabilidad de Radio Duna, esta iniciativa marca una evolución en la manera de abordar la inclusión. “Es derribar una barrera más en la inclusión”, indicó el director comercial y de marketing de Teletón, Benjamín Díaz. Según explicó, la iniciativa también refleja cómo ha cambiado la conversación sobre discapacidad. “En 1991, cuando parte este vínculo con Ripley, las necesidades eran distintas, era visibilizar el tema de la discapacidad. Hoy día es incluir”, señaló.

    De la adaptación de una prenda a una colección

    El proyecto empezó a tomar forma durante la edición anterior de Campeones Sin Límites -torneo de deporte paralímpico juvenil en Chile organizado por la Teletón- cuando Ripley realizó una activación en la que costureras adaptaban las prendas que llevaban los propios deportistas y sus familias.

    La experiencia permitió identificar una necesidad que muchas familias resolvían de manera individual. “Las mamás iban a sus costureras y hacían esos ajustes, y nosotros dijimos: ¿por qué no lo ofrecemos?”, explicó la gerente de sostenibilidad de Ripley Corp, Francisca Torres.

    A partir de esa experiencia comenzó un proceso de diseño conjunto entre ambas instituciones, que involucró a familias, cuidadores, niños, niñas y jóvenes, además de los equipos de diseño, marketing e innovación. “Las personas, niños, niñas y jóvenes, y sus madres nos fueron contando: a mí me gustaría que tuviera esto; esto es lo que a mí más me cuesta”, relató Torres.

    Entre las dificultades que más se identificaban estaban los pantalones difíciles de poner, las poleras que quedaban cortas al estar sentados y las prendas que no se ajustaban adecuadamente a usuarios de silla de ruedas.

    Para Díaz, este trabajo fue clave para llegar a una solución: “El proceso fue maravilloso y no partió el año pasado, esto partió en 1991, cuando empieza la alianza”, sostuvo. El desarrollo incluyó “focus group, entrevistas con las familias usuarias, con los pacientes, con los niños, niñas y jóvenes que asisten a los institutos y también con las áreas de innovación de la Teletón”.

    Prendas diseñadas desde la experiencia

    La colección contempla poleras, polerones y pantalones con distintos atributos de accesibilidad, como velcros y broches para facilitar la postura, cierres de apertura fácil, cinturas elasticadas y ajustes para personas que utilizan silla de ruedas.

    Uno de los pantalones incorpora un bolsillo accesible para guardar el celular y una apertura lateral que amplía la parte inferior de la prenda. Algunos polerones, en tanto, tienen cierres en los brazos para facilitar su postura. “Al final son detalles simples, son atributos, que la idea es fomentar la independencia, pero que también sean prendas entretenidas”, explicó Torres. El objetivo, agregó, no era crear ropa exclusivamente funcional: “La ropa también ofrece identidad. La ropa, en el fondo, no es solo vestirla, sino que también son los gustos, son elegir lo que me gusta, lo que me representa”.

    Para Teletón, además, la colección busca trascender a sus propios usuarios. “Esta es una solución concreta”, destacó Díaz, subrayando que “es para todos, todos y todas”.

    La iniciativa también se conecta con el deporte adaptado y la autonomía. Uno de los jóvenes vinculados a Teletón es Amaro Ramírez, de 13 años, quien practica Para natación, ping-pong y ajedrez. Para él, el deporte ha sido fundamental en su desarrollo. “La natación me ha ayudado bastante, porque antes no caminaba nada, y ahora sí”, contó a la radio. Su objetivo ahora es competir y, eventualmente, representar a Chile. “Me gustaría representar a Chile compitiendo”, afirmó.

    Así, la colección busca abordar una barrera cotidiana a partir de un proceso construido entre usuarios, familias, especialistas y equipos de diseño, como una nueva etapa de una alianza que ya supera las tres décadas. “Lo más lindo es que esto lo hacemos entre todos y todas”, resumió Benjamín Díaz.

    La colección “Diseñado para Todos” ya está disponible en Costanera Center y otras tiendas Ripley, además de tiendas en regiones y en Ripley.com.

    Más sobre:Hub SustentabilidadTeletónRipleyDiseñado para TodosColección de ropadeporte adaptadoPrendas inclusivasInclusión

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