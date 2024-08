4 preguntas que debes hacerte antes de pensar en volver con tu ex

Todos creíamos en la historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. No obstante, después de solo dos años de matrimonio, confirmaron que la cantante y actriz firmó el divorcio, terminando así con una relación que comenzó hace más de dos décadas.

Jennifer y Ben se conocieron en 2002 y, a los meses, anunciaron su compromiso. No obstante, pospusieron la boda apuntando a la presión que sentían con los tabloides y, a las semanas, decidieron romper por completo su relación.

Fue así cómo por más de diez años, estuvieron separados: Jennifer se casó con Marc Anthony y Ben con Jennifer Garner. Pero justo cuando ambos quedaron solteros, hace un par de años, decidieron volver a intentarlo.

Los actores se casaron en 2022 y enternecieron al mundo del espectáculo con su reencuentro e historia de amor. Jennifer escribió que “el amor es hermoso, bondadoso, y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”.

No obstante, la pareja acaba de separarse de nuevo. Esto hizo que muchos se preguntaran, ¿realmente es factible volver con un ex? ¿Volver con una expareja nos garantiza un final feliz?

La terapeuta matrimonial y familiar Elizabeth Earnshaw le dijo a The New York Times que “sin duda he visto a personas que han mantenido relaciones felices durante mucho tiempo y que han vuelto a estar juntas después de haber roto”.

Aún así, “yo diría que esa es la excepción a la regla”.

Es por esto que, según el artículo del NY Times, los terapeutas recomiendan hacerse estas cuatro preguntas antes de decidir volver con una expareja para, al menos, evaluar si hay más oportunidades de tener un final feliz.

1. ¿Los dos entendemos por qué terminamos?

Aunque puede ser una pregunta muy obvia, la terapeuta matrimonial y familiar Lisa Marie Bobby le dijo a The New York Times que es importante que la respuesta quede clara entre las exparejas que pretenden volver a darse una segunda oportunidad.

“Si usted y su pareja no pueden articular una respuesta clara sin ponerse a la defensiva o ponerse tensos, eso es una señal de alerta”, aseguró la experta.

Si es que no hay claridad o todavía mantienen discrepancias sobre el por qué terminaron, la terapeuta recomienda buscar ayuda, como un psicólogo de parejas, para poder llegar a un término y entender mejor su relación.

Y es que será necesario para que puedan volver a estar juntos, sin los obstáculos del pasado.

2. ¿Realmente quieres volver o simplemente te sientes solo?

Según el psicólogo de parejas y familia del Instituto de Familia de la Universidad Northwestern, Anthony Chambers, la soledad puede provocar que una persona añore, sienta nostalgia de lo que perdió, pero también puede hacerle sentir demasiado optimista de sus relaciones pasadas, aún cuando no fueron tan buenas.

Si es que tu deseo de volver con tu expareja viene de la soledad, “tal vez te resulte beneficioso salir con alguien, o tal vez debas pensar en estrategias para encontrar una conexión que no tenga que ver con el amor romántico, concentrándose en fortalecer tus vínculos con amigos, familiares y comunidad”.

El doctor Chambers recomendó que si sientes muchas ganas de volver a un antiguo amor por nostalgia, puedes agarrar un papel y anotar los desafíos que enfrentaste cuando estabas en esa relación.

“La idea no es detenerte en ellos, sino tener tu mente clara sobre el pasado”. Esto también puede ayudar a que puedas hablar con tu expareja, mientras decides si te gustaría darle otra oportunidad a su relación.

3. ¿Qué cambió en la relación?

Para la terapeuta Earnshaw, es imprescindible preguntarte si es que harías las cosas de una forma distinta esta vez. Por ejemplo: “¿He cambiado lo que espero de una relación?”, “¿He cambiado mi forma de comunicarme?” o “¿He cambiado mi forma de regular mis emociones?”.

Después, debes pensar que tu expareja también podría haber cambiado.

Según la experiencia de Earnshaw, las parejas que tienen claro esto, suelen volver con éxito: “Pueden decir: ‘Bueno, hemos crecido. Hemos conseguido trabajo. Hemos madurado. Hemos ido a terapia. Hemos reflexionado sobre nosotros mismos y hemos tenido otras relaciones’”.

Toda esa nueva información te hará comprender si es que tú y tu pareja aceptan y están cómodos con esos cambios. Si es que sí, es una bandera verde para volver a reencontrarse.

4. ¿Cómo saber si está funcionando la nueva relación?

El doctor Chambers aseguró que, en su experiencia como psicólogo, a algunas parejas les resultó útil tener una especie de cronograma, “como un contrato de arriendo. Dicen: ‘Vamos a probar esto durante seis meses. Entonces, veremos si queremos renovarlo”.

A veces se dan cuenta de que sí quieren continuar, pero otras se dan cuenta de que “incluso con nuestros mejores esfuerzos, parece que nos volvemos a encontrar con los mismos problemas”.

Y es que hay personas que, al intentar volver, no cambian los problemas de base que los hicieron terminar en un inicio: “Muchas personas pierden años en estas relaciones, yendo una y otra vez al mismo rodeo”, aseguró la doctora Bobby. Entonces, “es fácil quedarse estancado”.

Por esto, es importante que cada persona implicada se pregunte a sí misma: “¿Confío en que si vuelven a surgir los mismos problemas, los abordaré de otra manera?”, “¿Hablaré esta vez y estableceré límites más claros?”, “¿Me iré pronto en lugar de prolongar las cosas?”.

Aunque estas preguntas no aseguran el éxito de una segunda oportunidad en las relaciones, sí pueden ser una guía útil para cambiar los patrones tóxicos y volver a intentarlo.