5 canciones de Britney Spears que ayudan a comprender mejor la serie Britney VS Jamie: juicios de familia

Cuando la tutela que controlaba cada aspecto de la vida de Britney Spears terminó, los ojos de todo el mundo se posaron aún más sobre la cantante.

Su padre, Jamie Spears, tampoco estuvo exento de estar en el centro de atención y no necesariamente por estar en el lado bueno de la historia. Por casi 14 años fue él quien manejó los ingresos económicos, las salidas, los trabajos y prácticamente todo lo que la princesa del pop podía hacer o no, lo que obviamente le trajo ser motivo de críticas.

Britney al lado de su padre, quien tuvo una tutela abusiva por casi 14 años.

En casi todo ese tiempo, la intérprete de Gimme More luchó para ser la dueña de sus propias decisiones. No fue sino hasta que el movimiento internacional “Free Britney” comenzó a hacer presión desde el año 2019 -cuando Britney fue internada en un centro psiquiátrico-, que finalmente se pudo avanzar un poco en la problemática tutela de Spears.

Hasta que el 12 de noviembre de 2021, la artista lo consiguió. En esa histórica jornada volvió a tener el tan anhelado control de su vida. Y ahora, la historia de la batalla legal que emprendió Britney contra su padre es llevada a la docuserie de HBO Britney VS Jamie: Juicios de Familia.

En la producción no solo se incorporará el testimonio de Britney, sino que por primera vez incluirá la versión de nada más ni nada menos que Jamie Spears.

La docuserie "Britney VS Jamie : Juicios de Familia" aborda la lucha legal de la princesa del pop para terminar con su tutela.

Sin embargo, muchos años antes de lo sucedido con la controversial tutela, Spears plasmó en sus éxitos las dificultades con las que tenía que lidiar a diario por ser una estrella del pop y estar bajo el asecho mediático, sin siquiera desearlo.

Ya sea como un posible pedido de auxilio o como una forma de expresión, por mucho tiempo la artista habló abiertamente en sus canciones de la lucha contra la fama y cómo esto afectaba en sus relaciones, la soledad, la tristeza, el acoso de los paparazzi y el excesivo control que otros ejercían sobre ella.

A continuación, cinco canciones que abordaron estos tópicos y que permiten comprender mejor la serie Britney VS Jamie: Juicios de Familia, disponible en HBO Max.

1. Overprotected

Este single estrenado en 2001 es un fiel reflejo de lo sobreprotegida que se sentía Britney ya en ese periodo de su vida. En poco más de 3 minutos, la princesa del pop enfatiza lo mucho que necesita cometer errores para conocerse a sí misma y no estar bajo el resguardo constante de terceras personas. “¿Cómo se supone que voy a saber lo que es correcto?”, “Estoy tan harta de que la gente me diga que sea otra persona que no soy”, “No necesito que nadie me diga lo que quiero”, son solo algunos de los gritos de auxilio de Britney en Overprotected.

2. Everytime

El piano es lo que quizás más caracteriza a esta dulce balada del disco In The Zone. Al momento de salir se dijo que esta canción era para el cantante y ex pareja de Britney, Justin Timberlake, debido a que la letra aborda la pérdida del primer amor. Sin embargo, esa dedicatoria nunca se ha confirmado más allá del rumor. Un emocionante videoclip dirigido por David LaChapelle es otro de los aspectos que destaca de este hit, ya que enseña cómo la artista debe lidiar con la excesiva presencia de los fanáticos y el asedio de los paparazzi, lo que termina impactando en su relación amorosa y su propia salud mental.

3. Lucky

Probablemente una de las canciones más aclamadas de Britney. Con sonidos de teen pop y en un tono agridulce, Spears cuenta la historia de una superestrella a la que llama “Lucky”, quien debido a los efectos de la fama no es para nada feliz y se ve obligada a ocultar su soledad detrás de una sonrisa falsa y el maquillaje. “Ella es tan afortunada, ella es una estrella. Pero ella llora, llora, llora en su corazón solitario, pensando ‘si no falta nada en mi vida, entonces, ¿por qué estas lágrimas vienen por la noche?’”, canta la artista en el memorable coro de Lucky.

4. Stronger

A diferencia de las canciones anteriores, Stronger tiene un tono más bien empoderado por parte de la cantante: es más fuerte que ayer, por lo que solo hará las cosas a su manera. También vuelve a tocar brevemente el tópico de la soledad, apuntando que esto “ya no la mata”. “He tenido suficiente, yo no soy de tu propiedad a partir de hoy”, recalca la princesa del pop.

5. My Prerogative

Este single destaca por reunir elementos del pop rock y electro pop, mientras Britney nuevamente habla sobre el dilema de que todos opinen sobre ella y se cuestiona por qué no la dejan vivir en paz. Es parte del disco Greatest Hits: My Prerogative, estrenado en el año 2004. Una de las creencias es que esta canción de Spears sería una respuesta a la prensa de la época y a sus detractores, que la criticaron por contraer matrimonio con Kevin Federline.