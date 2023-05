A pesar de que la fantasía de una relación perfecta es habitual en ámbitos como el cine, estas no existen fuera de la pantalla. En la vida real, las personas tienen que llegar a acuerdos y organizarse dependiendo de los intereses de cada una de las partes, para así contribuir a que el amor romántico prospere.

Si bien, aquello puede ser difícil de concretar, distintos especialistas han entregado sus recomendaciones para ayudar a que tu vínculo sea lo más enriquecedor posible.

Uno de ellos es la psicóloga Courtney S. Warren, quien recibió su formación clínica en la Facultad de Medicina de Harvard y recientemente compartió sus sugerencias con las frases que toda pareja debe decirse a diario para hacer que duren más tiempo juntos y —más importante aún— que ambos se sientan bien cuando estén con el otro.

9 frases que las parejas deben decirse a diario para tener una relación exitosa, según una experta de Harvard. Foto: referencial.

Qué hacer frente a las discusiones y cómo manifestar aprecio

En un artículo que la también autora del libro Dejar ir a tu ex (New Harbinger Publications, 2023) escribió para CNBC, aseguró que “las parejas más felices no evitan los conflictos, sino que los afrontan hablándose con aprecio y respeto”.

De hecho, dijo que desde su experiencia ha visto cómo varios matrimonios se han destruído a raíz de que sus integrantes llevaban una comunicación deficiente, en la que no tenían claro qué esperaban uno del otro.

Es por esto que frases tan sencillas como “aprecio tu esfuerzo” son clave para mantener una relación, según la experta de Harvard.

En sus palabras, “es tentador centrarse demasiado en las cosas que no te gustan de tu pareja y señalarlas cada vez que tienes ocasión, pero es importante destacar lo bueno de sus acciones”.

“Las parejas felices agradecen los esfuerzos del otro. Es una forma estupenda de hacer que todos se sientan valorados”.

La segunda frase que enumeró Warren puede parecer obvia a primera vista, pero muchas veces no es habitual en las conversaciones de los integrantes de una relación.

Se trata de “me gustas”, dos palabras que sugieren un intenso afecto, ya que según la experta, “gustar consiste en verle tal y como es, reconocer los atributos que te atraen de esa persona”.

Algunas variaciones pueden ser otras como “me gusta que te apasione tanto mantenerte sano” o “me que gusta lo entregado que eres con tus aficiones”.

Tanto estas dos primeras como las frases del resto del artículo no necesariamente tienen que decirse de forma textual, sino que pueden ser adaptadas a cada contexto.

9 frases que las parejas deben decirse a diario para tener una relación exitosa, según una experta de Harvard. Foto: referencial.

La importancia de la comunicación

Entender completamente a tu pareja es un objetivo que está al borde de lo irrealista. Aquello se debe a que todas las personas tienen distintas visiones e interpretaciones en torno a los sucesos que se presentan.

Aún así, mejorar la comunicación sí ayudará a que puedas comprender de mejor manera su perspectiva.

Entonces, en vez de criticar a tu pareja cuando no sepas, por ejemplo, el motivo de por qué se enojó con un acto que para ti es habitual, puedes decirle: “Ayúdame a entender mejor esto” o “quiero que superemos esto juntos, y para ello necesito entenderte mejor”.

Es aquí cuando entra otro aspecto clave: el saber escuchar.

Warren detalló que “los desacuerdos son inevitables, pero es importante seguir apoyándose mutuamente mediante la escucha activa”.

“Tienes que estar dispuesto a suspender tu deseo de ‘tener razón’ o de que te den la razón, el tiempo suficiente para escuchar y empatizar con la perspectiva de tu pareja”.

En este sentido, frases como “dejaré de hablar ahora e intentaré escuchar de verdad tu punto de vista” pueden ser un diferenciador importante para que lleguen a un acuerdo.

9 frases que las parejas deben decirse a diario para tener una relación exitosa, según una experta de Harvard. Foto: referencial.

Cómo reaccionar ante los errores (de ambas partes)

La quinta frase en la lista de Warren es tan sencilla —y a su vez compleja— como pedir “disculpas” o decir “lo siento”.

“Cuando las cosas no salen bien o según lo planeado, las parejas sanas saben que ambos miembros desempeñan un papel en la situación. Asumir la responsabilidad de nuestro papel en esos conflictos (y disculparnos de verdad) es fundamental para reparar las desavenencias”, dijo la experta de Harvard.

Y a esa le sigue otra frase que también es vital: “Yo te perdono, ¿puedes perdonarme tú?” o “cometí un error y estoy intentando perdonarme, espero que tú también puedas hacerlo”.

“Perdonar es difícil. Requiere ser vulnerable, dejar ir algo que te causó dolor y cambiar tus sentimientos hacia tu pareja”, aclaró la psicóloga, “pero los estudios han demostrado que las parejas que practican el perdón tienen más probabilidades de disfrutar de relaciones más duraderas y satisfactorias”.

9 frases que las parejas deben decirse a diario para tener una relación exitosa, según una experta de Harvard. Foto: referencial.

Definir los términos de la relación

Según Warren, mantener una sensación de “seguridad y estabilidad” para ambas partes es esencial en el desarrollo de un vínculo exitoso.

Bajo esta línea, frases como “estoy comprometido contigo” o “estoy aquí y quiero que esto funcione, somos un equipo”, pueden contribuir a este propósito.

Pero más allá de las conversaciones serias y profundas que debe tener una pareja —que por supuesto, son necesarias— también hay que dar espacio a la recreación con propuestas como “¡vamos a divertirnos!” o “tomémonos un respiro de los temas difíciles y veamos una comedia”.

Y para finalizar su lista, Warren escogió una frase que “siempre merece la pena recordar”, según precisó. Se trata de “te quiero” o “te amo”.

“Expresar verbalmente el amor romántico que siente el uno por el otro mantiene viva la relación. Y cuando lo digas, asegúrate de que lo dices de verdad”, sentenció la especialista de Harvard.