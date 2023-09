Aaron Paul rompió el silencio sobre el dinero que recibe de Netflix por el streaming de Breaking Bad.

Si de series se trata, Breaking Bad es considerada una de las mejores de la historia. En los 15 años que han transcurrido desde que su estreno, la producción creada por Vince Guilligan ha seguido cautivando a millones de fanáticos en todo el mundo.

El enigmática programa que protagonizaron los actores Bryan Cranston (Walter White) y Aaron Paul (Jesse Pinkman) causó tanto impacto incluso después de que finalizaron sus temporadas, que del mismo universo se derivaron otras producciones como la secuela El Camino y el spin-off Better Call Saul. Estas últimas vuelven a exponer otros personajes memorables, como Saul Goodman, Gustavo Fring, Mike Ehrmantraut, Héctor Salamanca, entre otros.

A pesar de que Aaron Paul continúa siendo recordado por su rol como Jesse Pinkman en las cinco temporadas que duró la serie, recientemente no ocultó que tiene algunas quejas relacionadas con esta experiencia.

En particular, los dardos del intérprete apuntaron a las regalías que ha recibido por las vistas de Breaking Bad en Netflix, la compañía que posee los derechos de retransmisión la serie.

Qué dijo Aaron Paul sobre las regalías que da Netflix por Breaking Bad

Durante una entrevista concedida a Entertainment Tonight Canadá, Paul, hoy de 44 años, aseguró que en la actualidad no recibe nada de dinero por las transmisiones de la serie en la plataforma de streaming.

“No recibo ni un pedazo de Netflix por Breaking Bad, para ser completamente honesto. Y eso es una locura para mí, ya sabes a lo que me refiero”, apuntó el intérprete hace unos días.

Breaking Bad fue estrenada en 2008, pero su popularidad aún se mantiene.

Sus declaraciones se dieron mientras participaba de la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), en las afueras de Sony Picture Studios. A su lado se ubicaban excompañeros de reparto, como Bryan Cranston y Jesse Plemons.

Cabe recordar que SAG-AFTRA inició la huelga en mayo pasado, luego de que no llegaran a acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Sus principales demandas son el pago de residuales por parte de los servicios de streaming y la regulación del uso de la IA en la industria.

“Las series viven para siempre en estas plataformas de streaming y pasan por momentos, ya sabes, y el otro día vi que Breaking Bad era tendencia en Netflix”, continuó relatando Paul.

En esa misma línea, el actor hizo mención al “sentido común” que deben tener quienes están detrás de las plataformas de streaming. “Creo que muchos streamers saben que se han salido con la suya al no pagarle a la gente un salario justo, y ahora es el momento de pagar. Esa es sólo una de las cosas por las que estamos luchando”.

Además de encarnar a Jesse Pinkman en la icónica serie, Paul volvió a hacer el papel a lo largo de la película El Camino y en una breve aparición en Better Call Saul.

Al finalizar la entrevista, el intérprete se mostró esperanzado en que podrán llegar a buen puerto con sus peticiones. “No vamos a ir a ninguna parte, tienen que hacer algo. Me siento muy optimista”, concluyó.

Bryan Cranston, hoy de 67 años, fue otro de los integrantes de la serie que se refirió a esta petición durante la huelga de actores y guionistas de Hollywood.

“Estamos aquí en Sony, este es el estudio que produjo nuestros programas. Está hecho específicamente para estar aquí para hacerles saber que estamos aquí y que estamos alzando nuestra voz”, mencionó Cranston en un discurso, mientras estaban afuera del estudio de cine y televisión.

Luego, agregó: “No los convertiremos en enemigos, no son villanos. Estas son personas con las que todos volveremos a trabajar en algún momento, solo queremos que vean la realidad y la justicia y regresen a la mesa y hablen con nosotros. Es posible que descubramos que tenemos mucho más en común de lo que creen”.

Cranston apuntó que actualmente la AMPTP se enfoca en “ganar mucho dinero” a través del trabajo artístico, y que además, sus esfuerzos por aplicar la Inteligencia Artificial en las áreas de la industria están “deshumanizando la fuerza laboral”.

“No es bueno para la sociedad, no es bueno para nuestro medio ambiente, no es bueno para las familias de clase trabajadora, simplemente no es bueno”, concluyó.