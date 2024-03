Chespirito, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado fueron las tres series de televisión que marcaron la infancia de millones de personas en América Latina.

En ese sentido, el nombre de Roberto Gómez Bolaños continúa despertando el cariño de varias generaciones, aún después de casi diez años desde su muerte. Pero una nueva serie sobre su vida se estrenará en la plataforma Max (antes HBO Max).

Bautizada como Sin querer queriendo, los fanáticos podrán conocer cómo fue la vida de este importante escritor, director y actor, que será interpretado por Pablo Cruz.

Estos son los detalles y algunas imágenes de la serie.

Así se ve El chavo del 8 en la nueva serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños. Foto: Max

Cómo será la serie Sin querer queriendo de Roberto Gómez Bolaños

En un comunicado de prensa, Roberto Gómez Fernandez, el hijo de Gómez Bolaño con el que comparte el mismo nombre, aseguró que la serie de Max será una versión “respetuosa” de la vida del actor.

“Tener la oportunidad de contar la historia de tu padre puede ser un regocijo enorme. Sobre todo cuando es Roberto Gómez Bolaños. Él fue un pequeño hombre con un gran corazón. Y así, tendremos la tarea de mostrarle al mundo un ser talentoso y al mismo tiempo al esposo, amigo y hermano”, aseguró.

El elenco será conformado por relevantes artistas, como María Antonieta de las Nieves (quien fue la Chilindrina), Andrea Noli, Miguel Islas, Arturo Barba, Bárbara López, Paola Montes de Oca y Rolando Breme.

Max todavía no comunicó una fecha de estreno, no obstante, la plataforma hizo el anuncio del lanzamiento con una serie de fotografías que dan indicios de cómo se verá el protagonista.

Y aunque los fanáticos han recibido emocionados la noticia, no todos reaccionaron de la misma forma. Florinda Meza, la viuda del actor, aseguró estar en contra de la serie porque “sé de muy buena fuente que (la serie) no me retrata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Rober si aún viviera. Pero, ¿a quién le importa la autorización de un muerto?”.

Continuó: “¿Tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda? Mi nombre e identidad son de mi propiedad, y no puede ser usada a placer por cualquier persona. No quiero que usen mi vida para lucrar”.