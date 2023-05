Así se vería Plaza Italia sin su icónica rotonda

La rotonda, que fue el punto de encuentro para las grandes celebraciones, como cuando Chile fue campeón de la Copa América en 2015, y que también fue testigo de los gritos de las protestas durante el estallido social en 2018, pronto podría dejar de existir.

Después de este último fenómeno, Plaza Italia quedó sin pasto, ciertamente abandonada y pintada con graffitis. Aunque ahora su municipio está intentando embellecerla, plantando nuevamente pasto y flores. Pero también se tuvieron que llevar el monumento de Manuel Baquedano, la escultura de bronce que quedó con secuelas de varias capas de pintura y piezas rotas.

Es por esto, por su “difícil acceso” y porque en realidad no es una plaza, que el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció un proyecto que eliminaría la rotonda, pero, ¿cómo quedaría este sector de la capital sin este reconocido lugar?

Vuelven a colocar pasto a Plaza Italia. Foto: Andrés Pérez

¿Cómo quedaría Plaza Italia?

“Lo que plantea el proyecto es recuperar, desde Andrés Bello, hasta El Pinto, donde estaba el caballo. Todo esto va a ser el espacio público. Vamos a pasar de 8 metros de longitud (Parque Balmaceda) a 60 metros y vamos a pasar a 8.000 metros cuadrados de espacio público”, afirmó el gobernador de la RM en conversación con T13 en Tu Día.

“Avenida Providencia va a venir derecho y va a continuar por Alameda”, explicó la autoridad.

Proyecto que eliminaría la rotonda de Plaza Italia para una explanada de espacio público. Foto: Biblioteca Nacional

Esto quiere decir que la avenida de cuatro pistas se cerraría hasta la mitad, y quedaría una explanada de espacio público. Las pistas hacia el oriente y poniente quedarían pegadas hacia el otro lado, continuando derecho por Avenida Alameda.

“La diferencia entre una rotonda y el espacio público que estamos proponiendo es que la rotonda no tiene uso. Nadie viene y cruza para venir a jugar con los niños que es muy peligrosa”, continuó Orrego.

Se eliminarían las cuatro pistas de Avenida Providencia, juntando así la rotonda con el Parque Balmaceda. Foto: Biblioteca Nacional

El enfrentamiento de Orrego con la alcaldesa de Providencia

“Me sorprendió”, dijo Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, a T13. Y es que la jefa comunal descartó que la rotonda de Baquedano sea eliminada ya que es un acuerdo que “todavía no está”.

“Hemos conversado muchas veces, pero me sorprendió que él llegara y lo anunciara en forma pública”, explicó, además de recalcar que Orrego no tendría tuición sobre las decisiones de la plaza, ya que “es la Municipalidad de Providencia la que administra este espacio”.

Proyecto de reestructuración de Plaza Italia. Foto: T13

“Él tiene como una obsesión con esta plaza y yo más bien tengo una obsesión en que las platas se gasten bien, que efectivamente se parta por lo que está más deteriorado. Hay sectores enteros de Alameda que tienen muy rotas las veredas, que no tienen arbolado, que no tienen iluminación. ¿Por qué no partir por ahí?”, acusó Matthei.

Pero Orrego también defendió su idea: “No es un proyecto caprichoso de una persona. Se propuso en un concurso internacional, hay muchas autoridades y urbanistas detrás de este proyecto”. El proyecto ganó el concurso en el año 2015, previo al estallido social.

Además, en diciembre del año pasado, el Presidente Gabriel Boric firmó el convenio junto a las autoridades locales que da inicio al proyecto de recuperación del eje Alameda-Providencia, donde está incluida Plaza Italia y los trabajos que implican terminar con la tradicional rotonda que limita Santiago Centro con Providencia.