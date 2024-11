Una fotografía de tres niñas de espalda, con el pelo largo hasta más allá de la cintura y en el fondo, globos y serpentinas de cumpleaños. Para muchas personas, esta es una imagen corriente. Pero para las mujeres en Afganistán, es un acto de valentía.

En la capital del país asiático, Kabul, varias niñas accedieron a ser fotografiadas en una de las celebraciones secretas que organizan, con el cuidado de que no se expongan sus rostros. Y es que hace ya casi tres años, los estadounidenses retiraron sus tropas del país y los talibanes volvieron al poder.

Desde entonces, han intentado “borrar” a las mujeres de la vida pública. Instauraron un sinfín de prohibiciones que hacen que el único lugar “seguro” de las niñas sea en casa, con las puertas cerradas.

En este contexto, las adolescentes han decidido arriesgarse a celebrar fiestas donde se liberan de sus velos, que también son obligatorios.

Así son las fiestas secretas de las adolescentes en Afganistán. Foto: Kiana Hayeri

Cómo viven las mujeres en Afganistán

Por seis meses, la periodista iraní-canadiense Kiana Hayeri, junto a la investigadora francesa Mélissa Cornet, visitaron a decenas de mujeres afganas para mostrar las condiciones en las que viven con las fuertes restricciones que les han impuesto los talibanes.

Según recogió CNN, las mujeres en Afganistán no tienen derechos básicos: son obligadas a usar velo en público, no se pueden escuchar sus voces, no pueden ir a la escuela secundaria, ni trabajar en varios trabajos y menos asistir a muchos espacios sociales.

Las fotografías que muestran esta cruda realidad están siendo exhibidas en París bajo el nombre de No Woman’s Land (Tierra de ninguna mujer), y cada una cuenta una historia diferente.

La imagen del cumpleaños muestra la valentía de las adolescentes que se arriesgan a graves consecuencias solo por celebrar el cumpleaños de una de ellas, que celebraba sus 16 años.

Y es que la música y el baile en público también están prohibidos.

Así son las fiestas secretas de las adolescentes en Afganistán. Foto: Kiana Hayeri

Entonces, las niñas pusieron música desde sus teléfonos móviles en un altavoz y bailaron sin velo ni otras restricciones. Incluso, se tomaron fotografías con el pelo suelto como un acto de rebeldía.

“Han visto que algunas de las chicas siguen compartiendo imágenes de ellas mismas sin cubrirse el pelo, arriesgándose cada vez que lo hacen”, se lee en el artículo de CNN.

Como en este caso, la periodista Hayeri decidió mostrarle al mundo estos pequeños “rituales de belleza” que, por ejemplo, en Occidente se da por sentado que es un acto normal pero que, proviniendo de Afganistán, adquiere otro significado completamente distinto.

“La resistencia para las mujeres afganas no puede significar salir a la calle y protestar, hablar abiertamente”, mencionó al mismo medio. La resistencia “existe, porque los talibanes están tratando de borrarlas de la vida pública y despojarlas de su identidad”.

Todo esto, en manos del jefe de Estado, el jeque Haibatullah Akhundzada.

La resistencia que menciona Hayeri son los “momentos de alegría” en un panorama desolador, donde las madres luchan a diario para poder alimentar a sus hijos y los suicidios de niñas que ya no pueden ir al colegio van en aumento.

“Es importante pensar en la alegría como una forma de resistencia (...) Cuando no hay esperanza, no hay absolutamente ninguna luz al final del túnel, ¿cómo se sigue adelante con la vida?”.

Así son las fiestas secretas de las adolescentes en Afganistán. Foto: Kiana Hayeri

La preocupante situación de niñas y mujeres afganas

La periodista Hayeri y la investigadora Cornet se reunieron con más de 100 mujeres en el primer semestre de este 2024.

Y mientras conocían a cada niña, adolescente y mujer, “semana tras semana, el miedo era diferente”, le dijo Hayeri a CNN. “A medida que veíamos cómo cambiaban las cosas cotidianas y cómo se desarrollaban los acontecimientos, el miedo se centró en lo que iba a pasar con la sociedad y con las mujeres afganas”.

Es por esto que con su informe y fotografías, quieren mostrarle al mundo las “pérdidas inmateriales” que están teniendo las mujeres afganas frente al poder de los talibanes. Y es que son muchas las mujeres que han “perdido la esperanza en el futuro”.

De hecho, un detalle de la investigación que hicieron es que hay mujeres, por ejemplo en las zonas rurales, que viven en ambientes mucho más patriarcales que otras”.

“Sin restar importancia a lo terrible que es la situación… Hay muchas capas. Es un país muy heterogéneo. Así que si uno va al sur, al norte, al centro, al oeste, ve realidades completamente diferentes”, añadió Cornet.