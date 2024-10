Así suena un vals de Chopin redescubierto después de casi 200 años.

En un museo de Nueva York se ocultaba un desconocido e inédito vals del aclamado pianista y compositor polaco, Fréderic Chopin.

La composición, de más de 200 años de antigüedad, fue encontrada por el curador Robinson McClellan en una bóveda de seguridad de la Biblioteca y Museo Morgan, según reportó The New York Times.

Cómo fue el hallazgo de un vals de Chopin

Un día de la primavera pasada, McClellan se encontraba ordenando una colección de recuerdos culturales del museo que incluía cartas, postales y fotos. En esos momentos, tomó un trozo de papel identificado con el número 147 y vio dos anotaciones llamativas: “Vals” y “Chopin”. El curador se quedó petrificado.

“Pensé: ‘¿Qué está pasando aquí? ¿Qué puede ser esto?’”, contó McClellan al diario estadounidense.

Como también es compositor, decidió tocar la partitura en un piano de su casa. No estaba totalmente seguro de que la pieza fuera de Chopin, pero habían señales de que podría serlo. Otra cosa que hizo fue enviarle una foto a Jeffrey Kallberg, académico de la Universidad de Pensilvania y experto en el músico polaco.

Kallberg también quedó sorprendido con el hallazgo. Luego de varias pruebas donde se analizó el papel, tinta, escritura y estilo musical, el museo logró concluir que la composición habría sido creada por Chopin. Se trata del primer descubrimiento de este tipo que ocurre en medio siglo.

La desconocida obra de Chopin hallada en Nueva York. Foto: Biblioteca y Museo Morgan.

“Confiamos plenamente en nuestra conclusión”, destacó McClellan. “Ahora es el momento de exponerlo para que el mundo le eche un vistazo y se forme sus propias opiniones”.

De acuerdo a lo descrito por el Times, las obras redescubiertas de Chopin son muy inusuales. Pese a ser uno de los grandes representantes de la música clásica, no creó tantas piezas en comparación a otros compositores: escribió unas 250.

Cómo es el desconocido vals de Chopin

Según el museo, la obra encontrada en Nueva York habría sido desarrollada entre 1830 y 1835, época en que Chopin tenía poco más de 20 años.

A diferencia de otros vals creados por el compositor, este es mucho más corto. Tiene 48 compases con una repetición, lo que equivale a 80 segundos. A eso se suma que cuenta con algunas marcas dinámicas poco comunes, como un triple forte al inicio.

Hay varios elementos que hacen creer a los expertos que esta obra es auténtica: el papel como la tinta son los mismos que Chopin solía ocupar en esos tiempos. La caligrafía también parece ser la misma, incluyendo la forma en que escribía la nota fa. Curiosamente, el papel también contaba con algunos dibujos, algo que le gustaba hacer al pianista.

Chopin prefería interpretar sus obras en pequeños salones, donde se generaba más intimidad con el público. En esos sitios, de hecho, acostumbraba a regalar vals a sus admiradores.

Se cree que la obra recién descubierta puede haber sido creada en ese contexto, especialmente si se considera que fue escrita en una hoja de papel pequeña, que antes se usaba para regalos. Sin embargo, hay algunos indicios de que no estaba totalmente seguro de su creación. Esto, ya que no firmó la partitura como era usual en él (la leyenda “Chopin” fue escrita por otra persona) y hay algunos errores que no corrigió.

Lang Lang, aclamado pianista chino, interpretó la pieza en el Steinway Hall de Manhattan por petición de The New York Times.

Puedes escucharlo a continuación:

¿Quién era Chopin?

Chopin, considerado uno de los máximos maestros del romanticismo musical, nació en un pequeño pueblo ubicado cerca de Varsovia en 1810.

Su padre era francés, mientras que su padre era polaca.

Fréderic Chopin.

Desde temprana edad demostró que tenía un talento innato por la música. Podía tocar el piano, improvisar y componer como si llevara décadas en eso, pese a que solo fuera un niño.

En 1830, cuando tenía 20, decidió abandonar Polonia y se instaló en París, donde comenzó a actuar en ambientes influyentes y pudo construir una exitosa carrera gracias a su habilidad en el teclado.

Las obras de Chopin tienen la particularidad de que únicamente son protagonizadas por el piano, generalmente piano solo. No solo creó vals, sino que también mazurcas, polonesas, baladas instrumentales, preludios y sonatas.