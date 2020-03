Bárbara Hernández: “Para cruzar el canal Beagle escuche temas como ‘Record Collection’ y ‘Fallin’ All in you’”

* Leo

Lom, amor y venganza: mitos de los yámanas de Tierra del Fuego. Es una maravillosa forma de recordar mi cruce del Beagle y aprender de la zona.

* Admiro

A la mujer yagán y la garra de nuestros pueblos originarios. La persistencia de la mujer chilena, también al feminismo y al movimiento animalista.

* Veo

La serie Peaky Blinders, porque me encanta la trama y la acción, pero también películas antiguas y románticas como Cuando Harry conoció a Sally.

* Escucho

Shawn Mendez, Kaiser Chiefs, Ed Sheeran y mi play list de “happy rock”. Me da fijación por canciones que me acompañan cuando compito o hago mis cruces de aguas abiertas. Para cruzar el canal Beagle escuche un mix entre temas como “Record Collection” y “Fallin’ All in you”.

* Compro

Libros, porque los amo y son mi manera de recordar lugares donde he viajado. También joyería delicada, porque amo todo lo que brilla.

* Viajo

Por competencias puedo ir incluso tres veces al año a Rusia. Pero por sobretodo amo viajar en Chile y estar y nadar en nuestra Patagonia.

* Como

Comida típica chilena, la amo. Y mucha fruta como sandía. Mi debilidad son los pastelitos y tortas.

* Sigo

A @mujeresbacanas, porque siempre difunden a mujeres ídolos chilenas y del mundo.

* Tomo

Full jugos naturales y limonadas. No consumo alcohol porque siempre estoy entrenando y me deshidrata.

* Uso

Mi reloj inteligente Garmin, porque me muestra el lugar exacto donde estoy ahora en Patagonia.