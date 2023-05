Chile brilló en la alfombra roja de la Met Gala 2023: estos fueron los looks más aclamados

Durante la jornada de este lunes, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibió uno de los eventos más importantes del año para el mundo de la moda: la Met Gala.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad el código de vestimenta para la alfombra roja fue “en honor a Karl Lagerfeld”, el aclamado diseñador de alta costura que falleció en febrero de 2019 y que destacó por sus labores en firmas como Chanel y Fendi.

Celebridades como la española Penélope Cruz, el ex tenista suizo Roger Federer, la cantante Dua Lipa y la actriz Michaela Coel se desempeñaron como co-anfitriones de la velada en la Gran Manzana, la cual es organizada por la editora y directora de moda en Vogue, Anna Wintour.

Asimismo, también sorprendieron rostros de Latinoamérica como Bad Bunny, Anitta, Maluma, Salma Hayek y Jennifer López, entre otros.

Pero uno de los famosos que más atrajo las miradas durante el evento fue el chileno Pedro Pascal.

El protagonista de la exitosa serie estrenada este año en el streaming, The Last of US, llegó a la ceremonia con un atrevido conjunto a cargo de Valentino, el cual consistió en shorts, botas altas y una corbata negra, elementos que hicieron contraste con una camisa y un abrigo rojo de corte largo.

Rápidamente, las redes sociales explotaron al ver su distintivo look.

Los looks más aclamados en la alfombra roja de la Met Gala 2023

Además de las celebridades mencionadas, también acudieron nombres como Rihanna con un rupturista vestido blanco —también a cargo de Valentino— , Gisele Bündchen con un llamativo Chanel SS07 Couture, Margot Robbie con un elegante Chanel negro que dejó ver sus costillas, y Doja Cat con un vestido Óscar de la Renta que cubrió su cabeza, luciendo orejas de gato junto a un maquillaje especial que la hizo parecer un felino.

En la misma línea que la autora de “Kiss Me More”, Jared Leto llegó a la Met Gala con un disfraz de gato que rindió homenaje a Choupette, el famoso compañero de Lagerfeld.

Por su parte, Billie Eilish, quien pasó por Lollapalooza Chile a mediados de marzo, optó por una estética más cercana a lo gótico, con maquillaje oscuro alrededor de sus ojos y un vestido negro confeccionado por Simone Rocha.

Revisa la galería de fotos a continuación.

