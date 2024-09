Cómo encontrar el oncólogo adecuado tras un diagnóstico de cáncer, según especialistas

Después de recibir un diagnóstico de cáncer, es habitual que muchos pacientes se pregunten cuáles son los pasos a seguir.

Si bien, los médicos de atención primaria pueden derivar a otros doctores, hay múltiples aristas que pueden influir en que se decida buscar un profesional de la salud por otra vía.

Entre estos factores están algunos como la distancia, los tipos de tratamiento, la experiencia y la cobertura que se tenga, por solo mencionar un par.

Sin embargo, la mayoría de las personas no tiene los conocimientos adecuados sobre cómo abordar los distintos tipos de cáncer que se puedan presentar.

Por lo tanto, el objetivo de encontrar un médico para el caso en cuestión puede ser complejo.

Frente a estas situaciones, distintos especialistas han compartido una serie de recomendaciones generales para llegar al oncólogo adecuado.

Qué considerar al buscar un oncólogo tras un diagnóstico de cáncer

Expertos consultados por el New York Times afirmaron que, tras analizar la información disponible, se debe buscar un oncólogo que trate frecuentemente a personas con diagnósticos similares.

Según una investigación publicada en The New England Journal of Medicine, “a menudo, los pacientes pueden mejorar sustancialmente sus probabilidades de supervivencia, incluso en hospitales de gran volumen, seleccionando cirujanos que realicen las operaciones con frecuencia”.

Otro estudio publicado originalmente en JTCVS Open encontró que los pacientes de cirujanos que extirparon más de 25 cánceres de pulmón al año pasaron menos tiempo en el hospital, tenían menor riesgo de infección y más probabilidades de sobrevivir tres años sin recidiva de la enfermedad.

El presidente del departamento de cirugía del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, Timothy Pawlik, afirmó al citado medio estadounidense que es sugerible buscar a un doctor que se especialice en el determinado tipo de cáncer que se diagnosticó.

“Se busca a alguien con profundidad, no amplitud”, sintetizó, para luego añadir que “el paciente puede tener un cáncer poco común, pero no es raro para ese médico”.

De esta manera, es más probable que los equipos de atención tengan mayores conocimientos sobre el diagnóstico y su tratamiento particular.

Para encontrar a un doctor con la especialidad requerida, además de preguntar al profesional de atención primaria, se puede consultar en el recinto médico y en organizaciones dedicadas a combatir el tipo de cáncer en cuestión.

Una pregunta que se puede hacer en este sentido es cuántos pacientes con cánceres similares trata por año, lo que permitirá hacerse una idea inicial de la experiencia que tiene al respecto.

Junto con ello, muchos doctores recomiendan buscar una segunda opinión del caso con otro especialista.

Según dijeron expertos al Times, si este último está de acuerdo con el plan de tratamiento original, puede darle más confianza al paciente sobre el enfoque.

Por otro lado, en el escenario contrario, puede conducir a cambios de relevancia.

Una investigación disponible en la National Library of Medicine de Estados Unidos descubrió que, para un tercio de los pacientes, una segunda opinión llevó a cambios en el tratamiento que produjeron mejores resultados.

Por supuesto, los casos pueden variar, pero tener la opinión de más de un especialista puede contribuir a tomar una decisión más informada.

En el sitio de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) se pueden encontrar pautas —que consideran múltiples tipos de cáncer— con puntos sobre los cuales preguntar en las citas con los profesionales de la salud.

También es importante considerar que pueden haber distintos tipos de tratamientos, dependiendo de aspectos como el diagnóstico que se tiene y qué tan avanzada está la enfermedad.

En este sentido, algunos pueden ser más invasivos que otros, por lo que pueden afectar de diferentes maneras en la calidad de vida de los pacientes.

De acuerdo a un estudio disponible en American Cancer Society Journals, el cual fue realizado por especialistas de la Universidad Rutgers y la Universidad de Harvard, “los oncólogos muestran una variación sustancial en la conducta de prescripción al final de la vida”.

Aquello implica que pueden tomar distintas directrices clínicas en cuanto a, por ejemplo, el tiempo en que se aplica quimioterapia y otros tratamientos sistémicos cuando la enfermedad está en una fase más letal.

Estas son solo algunas de las variables que se deben considerar en la búsqueda.

La investigadora de servicios de salud en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Allison Lipitz-Snyderman, planteó al periódico estadounidense que los pacientes deben pensar qué implicaría tomar un determinado tratamiento para su situación en particular, además de establecer cuáles son sus propias prioridades.

Cabe recordar que no todos los casos son iguales, ni en términos médicos ni en otros ámbitos de una esfera más personal.

A modo de ejemplo, la experta cuestionó abiertamente: “¿Vale la pena viajar a lo largo del país para obtener un mejor resultado para algo, si ese no será el lugar donde su familia pueda visitarlo en el hospital?”.

Después de encontrar a un especialista para evaluar la situación, es fundamental plantear las dudas que surjan y expresar las preferencias relacionadas al tratamiento, además de consultar qué se puede esperar si se sigue una determinada vía.

En el sitio de la Superintendencia de Salud del Gobierno de Chile hay material explicativo sobre qué hacer si se recibe un diagnóstico de cáncer.

Ahí aseguran que “existen diversas garantías de acceso para la atención y tratamiento en caso de que una persona sea diagnosticada con cáncer (en sus diferentes manifestaciones)”.

“Para ello, un paciente debe saber si pertenece a FONASA o a Isapre, pues dichas garantías serán efectivas a través de distintos procedimientos según sea el seguro al que pertenece. Por esta razón, te invitamos a conocer qué hacer, dónde acudir, o qué activar, frente a esta enfermedad”.

De la misma manera, independiente de si ya tienes o no un diagnóstico de cáncer u otro padecimiento, siempre es recomendable acudir a un médico si tienes consultas relacionadas a tu salud.