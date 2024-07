6 hábitos para prevenir el cáncer de pulmón, el más letal en Chile

No fumar. Puede sonar obvio, no obstante, no empezar a fumar requiere de una reflexión previa que se puede hacer en casa. Los expertos recomendaron que los padres y madres hablen con sus hijos sobre lo que significa no fumar y dejar claro que se trata de un importante factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón. Así, puede facilitar que los niños no cedan ante las presiones de sus compañeros, una situación muy común que suele ser el primer paso para que los adolescentes se vuelvan adictos al tabaco.