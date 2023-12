Cómo es la estatua de 6 metros que le hicieron a Shakira en Barranquilla

En su ciudad natal, Barranquilla (Colombia), Shakira suma una nueva estatua. La obra artística fue realizada para homenajear a la cantante por su exitosa trayectoria, la que ya alcanza las tres décadas.

La inauguración del monumento se concretó el 26 de diciembre y en ella estuvieron presentes los padres de la cantante, William Mebarak Chadid y Nidia Ripoll, y el alcalde de la comuna, Jaime Pumarejo.

Si bien la artista de 46 años no asistió al evento, mandó un mensaje en el que se mostró profundamente agradecida. “Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací, y donde crecí junto a mis sueños. Me emociono por mis padres y por mis hijos y por este gesto de amor y hermandad”, indicaba.

La intérprete de singles como Ciega, Sordomuda y Te Felicito también aseguró que lleva en su corazón a los barranquilleros y barranquilleras, puesto que son “la inspiración” de su vida desde su infancia.

Sin embargo, no es el único monumento que tiene en esa ciudad: ya hay uno en los alrededores del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y que fue construido en 2006. Sin embargo, este tiene un aspecto mucho más realista y es más alto.

El sueño de Shakira que destruyó Piqué: “Yo creía en hasta que la muerte nos separe”

Así se ve la estatua de Shakira

La nueva estatua de Shakira, que se ubica en el Gran Malecón de la ciudad colombiana, supera los 6 metros de altura y está hecha de bronce.

Detrás de este trabajo estuvo el artista local, Yino Márquez, quien a su vez contó con la colaboración de estudiantes de la Escuela Distrital de Artes.

Según muestran las imágenes, se buscó retratar a la cantante colombiana con el pelo rizado que acostumbraba a llevar en el pasado, mientras realiza su clásica danza del vientre. En la parte superior viste un bikini y abajo una falda que se convierte en olas de mar.

“Para la fabricación de esta escultura iniciamos primero modelándola en arcilla, luego le sacamos molde en silicona y fibra de vidrio, y al final la vaciamos en bronce. Es un vaciado en bronce y partes en aluminio”, indicaba Márquez en un comunicado.

De acuerdo al artista, el objetivo fue “construir una simbología que nos permita observar en ella el concepto de trascendencia, el estar vertical con los brazos elevados y entre las manos sostener una luz nos permite simbolizar la trascendencia”.

Mientras tanto, en la placa del monumento figura la fecha de nacimiento de Shakira y su importancia artística. “Un 2 de febrero de 1977 nace de Barranquilla para el mundo: Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies descalzos que marchan por el bien de la niñez y la humanidad”, reza la leyenda.

Para el alcalde Pumarejo, este homenaje a la artista colombiana más importante de las últimas décadas viene a demostrar a “millones de niñas que sí se puede, que se pueden perseguir los sueños y que cualquiera de ellas puede lograr lo que quiera”, dijo en la inauguración.

En sus redes sociales, la intérprete se mostró nuevamente agradecida por el gesto. Aún más, porque la inauguración ocurrió el mismo día en que su madre estaba de cumpleaños.

A lo largo del 2023, Shakira recibió diferentes reconocimientos: se llevó tres premios Grammy Latino y fue nombrada como Mujer Latina del Año por Billboard.