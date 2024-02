Cómo fue el chiste de Lucho Miranda sobre Rodrigo Rojas Vade en el Festival de Viña

Fue durante la cuarta noche del Festival de Viña del Mar cuando Lucho Miranda debutó exitosamente en el escenario de la Quinta Vergara, con una rutina en la que se rió de sí mismo y abordó aspectos como su discapacidad.

El humorista, quien nació con una parálisis cerebral, aludió en tono de broma a tópicos como sus complicaciones de dicción e, incluso, la Teletón, evento del que fue paciente desde su niñez.

Desde su perspectiva, “la verdadera inclusión” es reírse junto a las personas con discapacidad.

De esta manera y con ciertos chistes de tono sexual, conquistó al público de Viña con una presentación que le significó llevarse las Gaviotas de Oro y Plata.

En este sentido, uno de los momentos que generó más reacciones fue cuando se refirió a Rodrigo Rojas Vade.

Cabe recordar que este último es un exmiembro de la Convención Constitucional que fue condenado por estafa residual, debido a que fingió padecer cáncer para obtener beneficios.

Posteriormente, se afirmó que en realidad padecía otros diagnósticos, pero no el que había afirmado.

Qué dijo Lucho Miranda sobre Rodrigo Rojas Vade

Durante su presentación, Miranda relató: “Yo me hice conocido en redes sociales como TikTok e Instagram, aunque también estuve en la tele”.

“Eso sí, yo no quería ir a la tele, porque me dijeron que la tele miente. ‘Lucho, no vayas a la tele porque miente’, me decían”, añadió el humorista en Viña.

Luego, remató: “Entonces me asusté. ¿Qué pasa si la gente piensa que no tengo discapacidad? 28 años siendo así para que la gente dude de mi condición. Así como: ‘No, debe ser como el ‘Pelao Vade’”.

