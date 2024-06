Cómo fue la cita de Kendall Jenner y Bad Bunny en el Museo del Louvre.

Bad Bunny y Kendall Jenner no tienen miedo de demostrar que se han reconciliado. Durante la Semana de la Moda en París, el cantante y la modelo se hicieron un tiempo para disfrutar de una romántica cita en el Museo del Louvre.

La velada tuvo lugar el pasado lunes 24 de junio. Poco después, la influencer de 28 años compartió una serie de postales donde se aprecian algunos de los rincones más icónicos del museo.

Así fue la cita de Kendall Jenner y Bad Bunny en el Louvre

De acuerdo al portal Page Six, la modelo y el reguetonero habrían reservado el museo parisino para tener una cita privada, alejados de la multitud de personas. De esa manera pudieron obtener una vista privilegiada hacia las obras.

“El Louvre a medianoche”, fue la descripción que puso la modelo en la publicación y que incluyó seis fotografías en total. En dos de ellas Kendall se dejó ver con un conjunto negro, descalza, frente a obras emblemáticas como la Mona Lisa de Leonardo Davinci y Las Bodas de Caná de Paolo Veronese.

Kendall Jenner al interior del Museo del Louvre.

Las imágenes también delatan que todos los rincones del Louvre estaban completamente vacíos al momento de la visita. Si bien Bad Bunny no apareció en ninguno de los registros, la noche del lunes los dos llegaron juntos a la galería de arte, consigna People.

Sin embargo, ese no fue el único encuentro durante su estadía en la capital francesa: en toda la semana de la alta costura la pareja fue captada en múltiples ocasiones y se vio muy unida frente a las cámaras.

El 22 de junio fueron al restaurante Loulou, donde Jenner fue avistada con un ramo de flores en la mano. Al día siguiente se dejaron ver en el restaurante Ferdi e incluso se pusieron de acuerdo para combinar sus atuendos color gris claro.

Bad Bunny y Kendall Jenner en las cercanías del museo parisino.

Qué se sabe de la relación de Bad Bunny y Kendall Jenner

Fue en febrero de 2023 que comenzaron a surgir rumores de que el cantante de Me porto bonito y la estrella de Keeping Up with the Kardashians estaban saliendo, luego de que aparecieran en el mismo restaurante de Los Ángeles, California. Un mes después, la pareja fue captada dándose un beso al costado de un auto.

Si bien el romance parecía ir viento en popa por todos los encuentros públicos que protagonizaron durante ese año, en diciembre trascendió que habían terminado el noviazgo a causa de sus apretadas agendas.

Los rumores de una posible reconciliación aparecieron en mayo pasado, tras el after party de la MET Gala que se celebró en Nueva York: una imagen logró capturarlos riéndose y conversando en el mismo sillón. “Estaban disfrutando mucho de la compañía del otro. Sentados cerca y susurrándose al oído”, dijeron fuentes cercanas a People.

En una entrevista que concedió a The Wall Street Journal en junio de 2023, Kendall explicó por qué prefiere no hablar de su vínculo con el rapero puertorriqueño.

“Trato de encontrar el equilibrio entre mantener las cosas en privado y mantenerlas sagradas, (y) tampoco dejar que la desafortunada frustración y el estrés de todos los que intentan participar me impidan disfrutar de mi lado. ¿Tiene sentido? Haré todo lo posible para hacer las cosas lo más privadamente posible porque creo que, de todos modos, esa es la forma más saludable de lidiar con las relaciones”, relataba.