Cómo funcionan el Air Force One, The Beast y el Marine One del presidente de Estados Unidos

Se estima que el Servicio Secreto de Estados Unidos invierte una suma de 150 millones de dólares o más al año para operar los distintos vehículos en los que se transporta el presidente de dicho país.

Ya sea por aire o por tierra, estos deben contar con los máximos estándares de seguridad para evitar cualquier tipo de amenaza.

Por la vía terrestre, el presidente se moviliza en un auto conocido como The Beast o, en español, “La Bestia”.

Se trata de una limusina con la firma Cadillac que fue diseñada pensando en múltiples escenarios que puedan suponer un riesgo.

También está el Marine One, una denominación que se utiliza para referirse al helicóptero en el que se transporta el presidente.

Uno de los modelos más recientes es el Sikorsky VH-92 Patriot, un ejemplar fabricado por la compañía Lockheed Martin.

Junto con estos, está el Air Force One, denominación que se utiliza para llamar al avión que transporta al presidente de Estados Unidos.

Cada uno de los vehículos cuenta con características específicas para responder ante distintos contextos.

Cómo es The Beast, la limusina que transporta al presidente de Estados Unidos

Durante la mayor parte del siglo XX hasta la década de 1980, los presidentes estadounidenses viajaron en limusinas Lincoln.

Sin embargo, durante la administración del entonces mandatario Ronald Reagan, se hizo el cambio a Cadillacs.

Informaciones rescatadas por Business Insider detallan que el último modelo de la limusina presidencial fue encargado por el Servicio Secreto en 2014 y utilizado por primera vez en 2018, durante la administración de Donald Trump.

The Beast tiene un peso de 20.000 libras —aproximadamente unos 9.000 kilos— y se estima que su construcción costó alrededor de 1,5 millones de dólares.

El vehículo fue diseñado para parecerse a una versión más larga de un Cadillac XT6.

Pese a lo anterior, el chasis de la limusina es en realidad el de una camioneta Chevrolet Kodiak producida por General Motors, según rescata NBC News.

Entre sus características principales se encuentra que es a prueba de balas, puede resistir a explosiones y está sellado para soportar ataques bioquímicos.

A esto se le suma que cuenta con un sistema de visión nocturna, capacidad para disparar gases lacrimógenos y las manijas de las puertas pueden generar descargas eléctricas.

Aunque se han compartido algunos detalles del automóvil, otros se mantienen en reserva por motivos de seguridad.

No obstante, se estima que sus ventanas tienen un grosor de 3 pulgadas y que el blindaje del vehículo llega a cerca de 8 pulgadas, según reporta el citado medio.

La limusina presidencial también cuenta con suministros médicos, tales como un refrigerador con reservas del tipo de sangre que tiene el mandatario.

Según rescata Business Insider, su sistema de comunicaciones tiene la capacidad de enviar códigos de lanzamiento de armas nucleares, en caso de que se considere necesario.

Puede llevar hasta siete personas y el interior tiene asientos de cuero.

Cuando el presidente debe hacer viajes aéreos, la limusina es transportada con él por aviones militares como el C-17 de la Fuerza Aérea.

Una curiosidad del vehículo es que en los costados de su zona delantera lleva dos banderas.

Si el presidente está de visita fuera del territorio estadounidense, una de estas es la de Estados Unidos y la otra es la del país anfitrión.

Cómo funcionan el Air Force One, The Beast y el Marine One del presidente de Estados Unidos. Foto: la limusina presidencial estadounidense, conocida como The Beast, en las afueras del Castillo de Windsor, durante una visita en Reino Unido.

Cómo es el Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos

La denominación Air Force One se utiliza para aludir a la aeronave de la Fuerza Aérea que transporta al presidente de Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca detallan que, actualmente, este nombre alude a “uno de los dos aviones de la serie Boeing 747-200B altamente personalizados, que llevan los códigos de cola 28000 y 29000″.

La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A.

Según la descripción oficial, “el Air Force One es capaz de reabastecerse de combustible en pleno vuelo, tiene un alcance ilimitado y puede llevar al presidente a cualquier lugar que necesite viajar”.

“La electrónica a bordo está reforzada para proteger contra pulsos electromagnéticos y la aeronave está equipada con avanzados equipos de comunicaciones seguras, lo que permite que funcione como un centro de comando móvil en caso de un ataque a los Estados Unidos”.

Afirman que posee 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles —cerca de 371 metros cuadrados— e incluye una oficina y una sala de conferencias, además de una suite médica que puede puede funcionar como quirófano.

El Air Force One tiene un equipo médico a bordo de forma permanente y cuenta con dos cocinas de preparación de alimentos.

“También tiene habitaciones para quienes acompañan al presidente, incluidos asesores superiores, oficiales del Servicio Secreto, periodistas itinerantes y otros invitados”.

“Por lo general, varios aviones de carga vuelan por delante del Air Force One para proporcionar al presidente los vehículos y servicios necesarios en lugares remotos”.

El primer mandatario en volar en un avión a reacción fabricado específicamente para su uso presidencial fue John F. Kennedy.

Aquello ocurrió en 1962 y se trató de un Boeing 707 modificado.

Posteriormente se han utilizado distintas aeronaves con este propósito.

El primero de los aviones que se conservan actualmente se entregó en 1990, durante la presidencia de George H.W. Bush.

Cómo funcionan el Air Force One, The Beast y el Marine One del presidente de Estados Unidos. Foto: avión presidencial Air Force One de Estados Unidos.

Cómo es el Marine One, el helicóptero del presidente de Estados Unidos

Como ocurre con la denominación Air Force One, Marine One se refiere al helicóptero que lleva al presidente de Estados Unidos.

Según detalla un artículo del U.S. Naval Institute, el primer presidente en volar un helicóptero de manera oficial fue Dwight Eisenhower, en 1957.

Dependiendo del modelo del Marine One, puede transportar entre 11 y 14 pasajeros.

Sus características incluyen blindaje balístico, contramedidas antimisiles y tecnología de interferencia de radar.

Datos rescatados por Business Insider afirman que, en caso de un accidente, tiene tanques de combustible autosellantes y un sistema que absorbe energía, lo que ayuda a prevenir incendios u otros riesgos inminentes.

El presidente vuela con al menos un Marine One adicional, el cual opera como señuelo y cumple con labores de protección.

Un artículo disponible en la George W. Bush Presidential Library asegura que puede haber hasta cinco de estos helicópteros volando a la vez.

Esto, con el objetivo de ocultar la ubicación exacta del presidente.

Junto con ello, tras su despegue, tienden a cambiar de posición frecuentemente para dificultar que se descubra en cuál efectivamente está siendo transportado.

Cuando el presidente viaja a otros países, el Marine One también lo acompaña. Es transportado por aviones de carga militares y, una vez en el destino, permanece siempre en espera en caso de que deba ser utilizado ante una emergencia.

Algunos ejemplares que se utilizan para transportar al presidente son los llamados VH-60N White Hawk y Sikorsky VH-3D Sea King.

El Marine One posee alrededor de unos 200 pies cuadrados —unos 19 metros cuadrados—, cuenta con un baño y tiene un sistema para que los pasajeros puedan hablar dentro de la aeronave a un volumen normal.

Además de los modelos mencionados, el presidente cuenta con dos Sikorsky VH-92A Patriot construidos por Lockheed Martin, los cuales debutaron en 2021 con el objetivo de reemplazar a los helicópteros más antiguos.

Según Business Insider, cada una tuvo un valor de 218 millones de dólares.

No obstante, datos rescatados por Bloomberg detallan que dichos modelos ya no se utilizan con regularidad, debido a que sus motores estaban quemando el césped de la Casa Blanca.

Cada vez que el presidente sube o baja de la aeronave, es recibido por marines que visten un uniforme azul.

Al interior del helicóptero los pasajeros tienen botellas de agua, dulces y otros snacks.

Cómo funcionan el Air Force One, The Beast y el Marine One del presidente de Estados Unidos. Foto: helicóptero presidencial Marine One de Estados Unidos.

Cómo es el video que muestra cómo operan The Beast, el Air Force One y el Marine One

Un video creado por AiTelly —un canal de YouTube que publica animaciones en 3D— recrea mediante animaciones cómo operan The Beast, el Air Force One y el Marine One.

Por ejemplo, en cuanto a la limusina presidencial, detalla cómo es el procedimiento para que esta pueda movilizarse de forma segura.

Las imágenes muestran una calle en la que vehículos policiales dirigen una caravana desde la delantera.

Luego les siguen un conjunto de agentes en motocicleta y, más atrás, dos limusinas presidenciales idénticas.

El propósito de que sean dos se debe a que una opera como señuelo.

Después les siguen otros vehículos policiales especializados en seguridad y una camioneta que lleva un sistema móvil de comunicaciones.

El video recrea situaciones hipotéticas como qué podría ocurrir con el eventual ataque de un dron FPV (es decir, de visión en primera persona) hacia The Beast o cómo podría reaccionar el Air Force One en caso de que se dispare un proyectil en su dirección.

Asimismo, muestra de manera gráfica algunas de las características de estos vehículos.