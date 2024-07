La inteligencia es uno de los atributos más valorados en el ámbito laboral, independiente de cual sea el área en la que te desempeñes.

Sin embargo, existen distintos tipos de esta y una de ellas es la emocional.

A través de esta no solo se pueden resolver problemas, sino que también, fortalecer los vínculos con los compañeros de trabajo y hacer más visibles los aportes que estés realizando a una empresa u organización.

El conjunto de esos factores, en efecto, incluso podría contribuir a que recibas un ascenso o una respuesta afirmativa cuando pidas un aumento de sueldo.

En otras palabras, potenciar tu inteligencia emocional puede favorecer positivamente tanto a las labores que cumples como a la manera en la que te desenvuelves y a la forma en la que te percibe el resto.

Vicki Salemi es especialista en carreras profesionales de Monster, un portal digital de empleos.

En conversación con CNBC, la experta compartió una serie de recomendaciones sencillas que prometen ayudar a fortalecer este ámbito en un contexto laboral.

Esto, independiente de si se trabaja presencial o vía remota.

Cómo potenciar tu inteligencia emocional en el trabajo, según una especialista en el ámbito laboral. Foto: referencial.

Cómo potenciar tu inteligencia emocional en el trabajo

La experta detalló que, más allá de las responsabilidades que se deben cumplir, las interacciones orgánicas con los compañeros es un aspecto esencial.

Con ello hizo referencia a, por ejemplo, las veces en que se acercan a preguntarte algo que se aleja de lo estrictamente relacionado al cargo.

En este sentido, enfatizó que puede ser beneficioso crear oportunidades de conversación con los colegas, para así abordar otros aspectos como sus intereses u objetivos personales.

Incluso, dijo que se pueden sugerir actividades como crear un club de lectura sobre temas que tengan en común, para que posteriormente puedan comentarlos una vez al mes por 30 minutos (ya sea presencialmente o a la distancia).

Por otro lado, también se pueden proponer “mini reuniones” para conversar sobre cómo mejorar la eficiencia de las reuniones oficiales.

Aquello podría ayudar a que a que mejoren su productividad, aumenten su cercanía y puedan sugerir nuevas ideas en un entorno más acotado.

Además, Salemi afirmó que prestar atención a sus aficiones e intereses puede ayudar a forjar una conexión.

Por ejemplo, si uno de tus colegas es amante de pasar tiempo en la naturaleza, puedes preguntarle sobre sus experiencias y cómo aprendió sobre este tópico.

De hecho, si te atrae el tema en cuestión, podrías pedirle recomendaciones de lugares para visitar o —si hay una mayor cercanía y las condiciones lo permiten— organizar una excursión con más compañeros interesados.

Salemi agregó que, a pesar de los múltiples aportes que puedas hacer a tu espacio laboral, es importante que tus colegas noten que estás.

“Aunque sea una vez a la semana, tienes que ser visible, sobre todo si tu jefe no te tiene en cuenta. Podrían pensar: ‘Está haciendo un trabajo increíble, pero no he oído nada de él”, explicó la especialista al citado medio.

Por eso, sugirió que si actualmente tienes una reunión anual con él para hablar sobre trabajo, puedes pedirle que tengan esas instancias con mayor frecuencia.

“Tal vez una al mes durante 30 minutos o una semanal de 10 minutos”, planteó Salemi.

Además, recalcó que es clave manifestar tus intenciones de crecer en lo laboral.

“Márcate objetivos como, por ejemplo, ‘voy a ir a las reuniones con dos ideas cada semana’. Piensa fuera de la caja en términos de cuáles son los objetivos de tu organización, cuáles son los de tu área, dónde encajas y cómo puedes hacerte cargo con ciertas ideas”, sentenció la experta.