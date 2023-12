Cuáles son los mejores libros del 2023, según Goodreads.

Para quienes buscan tener una lista digital de los los libros que se han leído, o sienten un profundo interés por enterarse de las lecturas de otras personas, una buena alternativa es el portal Goodreads.

De forma anual, la plataforma organiza los premios literarios Goodreads Choice Awards, donde los mismos lectores son quienes deben seleccionar a los mejores libros del año. El 2023 no fue la excepción, y ahora, el portal ya reveló la lista de ganadores.

Los mejores libros del 2023, de acuerdo a Goodreads

Dentro de la premiación Goodreads Choice Awards, los lectores generalmente deben participar en varias categorías: ficción, ficción histórica, thriller romance, fantasía, romantasía (combinación entre fantasía y romance), ciencia ficción, horror, no ficción, autobiografía, historia y otras más.

En la categoría ficción, los usuarios del portal de libros escogieron como ganador al libro Yellow Face de R.F. Kuang. Curiosamente se trata de una sátira de la misma industria de los libros, donde la autora también aborda temas como el racismo y la discriminación.

En thriller, el título que se llevó más votos fue The Housemaid’s Secret de Freida McFadden. El libro se centra en Millie Calloway, una mujer que trabaja como criada en el hogar de la familia Garrick. Poco después de comenzar a trabajar descubre un secreto que deberá guardar, tal como ya ha hecho con los suyos.

In The Lives of Puppets, escrita por T.J. Klune, fue la novela ganadora en la categoría de ciencia ficción. La historia sigue a una peculiar familia de androides, “formada a partir de piezas de repuesto”, detalla Goodreads.

Con respecto a horror, el libro que triunfó este 2023 fue Holly de Stephen King. Holly Gibney no es un personaje nuevo en las novelas del famoso escritor estadounidense, puesto que había aparecido en otros títulos como Mr. Mercedes y Finders Keepers. En esta ocasión, el regreso de Holly es para resolver varias desapariciones que han ocurrido en una ciudad del medio oeste, de acuerdo a la reseña del portal.

Holly, de Stephen King.

Dentro de la categoría romance, la novela que los lectores destacaron fue Happy Place de Emily Henry. La trama sigue a Harriet y Wyn, una pareja que ha roto desde hace meses pero que deciden fingir que aún están juntos, debido a que están de vacaciones con sus amigos.

Ha sido uno de los títulos más comentados este año, y para los usuarios de Goodreads, también merecía un reconocimiento en estos premios.

Hablamos de The Woman in Me, el libro de memorias de Britney Spears publicado a fines de octubre y ahora se consagró como la mejor autobiografía. “Es una historia valiente y sorprendentemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, detalla la reseña del libro.

Para revisar la lista completa de ganadores de los Goodreads Choice Awards 2023, haz click aquí.