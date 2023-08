Si bien la tarjeta de crédito existe desde inicios del siglo pasado, fue en los años 40 cuando comenzó a masificarse en Estados Unidos. ¿Cuál fue la primera? Diner’s Club ocupó la delantera e innovó en que comenzó a utilizarse no solo en los locales o tiendas que la emitían.

Casi cuatro décadas más tarde, las tarjetas de crédito llegaron a Chile, pero tardaron algunos años más en masificarse. El crédito que ofrecía por ejemplo el retail ayudó en este proceso, donde la tecnología y la entretención ocuparon un lugar clave.

¿Cuánto costarían hoy los juegos de Super Nintendo y Nintendo 64?

Hace poco se viralizó en redes sociales una imagen publicitaria de la multitienda Falabella, publicada en distintas revistas para la Navidad de 1998.

Allí se ofrecen las consolas Super Nintendo y Nintendo 64, junto a varios videojuegos y opciones de crédito.

¿Su precio en 1998? La consola de SNES era ofrecida junto con un control adicional y el cartucho de Donkey Kong Country, todo por $57.990. Es decir, tras calcular en el sitio web del INE la tasa de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a julio de 2023, serían $142.597 de hoy.

En el caso de Nintendo 64 más un juego, el retail pedía $135.990 por la “oferta”, lo que reajustado con el IPC actual serían $334.399.

Para hacerse una idea sobre las actuales consolas, ocupando los precios del mismo retail como referencia, la Nintendo Switch OLED cuesta $369.990, la PlayStation 5 unos $529.990 y la Xbox Series X otros $489.990.

En el apartado videojuegos las diferencias son más notorias. El shooter Golden Eye 007 de N64 era ofrecido por $49.990, al igual que videojuegos hoy clásicos como Zelda, Mario Kart 64 y Star Fox 64.

Con el IPC histórico, hoy costarían $122.925 cada uno.

Para hacerse una idea, títulos populares de PlayStation 5 y Xbox Series X, como FIFA 23, tienen un valor de $84.990 en formato físico. Call of Duty Modern Warfare 2, otra saga con miles de fanáticos, cuesta $69.990.

En formato digital estos mismos juegos son bastante más baratos, con la diferencia que ocupan más espacio en el almacenamiento de las respectivas consolas. A saber en digital, para PlayStation 5, el GTA 5 tiene un valor de $17.109. Y hay títulos como Fortnite que son gratuitos.

En Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene un valor de $74.990, y el Mario Kart 8 Deluxe vale $69.990.

En el caso de SNES, para 1998 juegos como Donkey Kong Country 2 y 3 tenían un precio de $19.999, que tras calcular la variación del IPC hoy costarían $49.178 cada uno.