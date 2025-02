Demi Moore se desnuda mientras se prepara para su primer Oscar por La Sustancia

Con La Sustancia , Demi Moore ha demostrado que es posible regresar a la industria del cine, reinventarse y desafiar la discriminación por edad que sufren muchas estrellas, especialmente mujeres.

La película de body-horror, dirigida por la cineasta francesa Coralie Fargeat, también ha permitido que la intérprete de 62 años sea la candidata favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz.

En el filme Moore da vida a Elisabeth Sparkle, una estrella de cine que en algún momento tuvo una carrera brillante y luego conduce un programa televisivo como instructora fitness.

El mismo día en que cumple 50 años, Sparkle es despedida del proyecto debido a su edad, lo que la lleva a probar una misteriosa sustancia que le permite ir alternando con una versión mucho más joven y hermosa de sí misma, llamada Sue (interpretada por Margaret Qualley). Aunque por un tiempo eso parece funcionar, pronto las grotescas consecuencias comienzan a aparecer.

Ahora, mientras lidia con su primera nominación a los Oscar, la estrella se sinceró en una entrevista con The New York Times sobre el papel que le ayudó a dar un giro en su carrera.

Qué significó La Sustancia para Demi Moore

La sátira de horror corporal, que Moore describe como una mezcla de El retrato de Dorian Gray, La muerte le sienta bien y un video de ejercicios de Jane Fonda, fue mucho más que un simple trabajo para la actriz.

En realidad, el papel exigió que ella se enfrentara con sus propios demonios, como su ego e inseguridad. “Me pedían que compartiera cosas que no necesariamente quiero que la gente vea”, reveló al medio estadounidense.

Demi Moore en La Sustancia.

A pesar de esos momentos de incomodidad, Moore asegura que la producción fue “un regalo, un rayo de luz, una bendición, como quieras llamarlo”. Y es que luego de haberlo expuesto todo, experimentó una gran sensación de liberación.

Pero la producción no solo fue demandante emocionalmente, sino que también en lo físico. Moore tuvo que utilizar prótesis para lucir una piel deteriorada, además de tener que grabar varias veces la escena donde Sparkle retoca su maquillaje de manera agresiva.

La estrella de Hollywood también tiene una unión muy especial con este filme, que critica ferozmente la obsesión por la belleza y la juventud.

Luego de ser considerada sex symbol en los ‘90, protagonizar títulos exitosos como Ghost, Indecent Proposal y G.I. Jane y dedicarse a la crianza de las tres hijas que tiene con su exmarido, Bruce Willis, Moore vivió en carne propia las críticas de la industria por haber envejecido.

El rol de Elisabeth Sparkle, eso sí, no le fue designado inmediatamente. Según The New York Times, Fargeat tuvo en consideración a otras figuras y se juntó múltiples veces con Moore hasta escogerla.

Durante una de esas reuniones, Moore le brindó a la cineasta una copia de su libro de memorias Inside Out, donde aborda las dificultades que enfrentó para sacar adelante su carrera. Con ese gesto la actriz intentó demostrarle lo mucho que la historia de la película había resonado en ella.

Una de las cosas que más la cautivó del guión fue cómo los impulsos, causados por la marginación que sufre la protagonista, pueden volverse violentos. “Puedo mirar y decir que no hay nada, que alguien haya hecho, que sea peor que lo que yo me he hecho a mí misma”, aseguró.

Moore, de 62 años, es la favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz.

Cómo se prepara Demi Moore para los Oscar

A principios de enero, Moore logró una hazaña sin precedentes: ganó el Globo de Oro de mejor intérprete femenina de una película musical o de comedia. Se trata del primer premio grande que ha recibido en su carrera de casi cuatro décadas.

Durante su discurso en los premios, recordó cómo un productor le dijo que era “una actriz de palomitas de maíz”, lo que quería decir que podría hacer “películas exitosas”, pero que no sería reconocida por su talento. Eso la llevó a pensar durante mucho tiempo que su trabajo en el cine había finalizado.

“Estaba en un punto muy bajo cuando recibí este guión mágico, audaz, valiente, rompedor, absolutamente loco titulado La Sustancia, y el universo me dijo: ‘No, aún no has acabado’“, contó.

Su triunfo en los Globos de Oro también le allanó el camino para los Oscar. Ahora, mientras figura como la preferida para la categoría de Mejor Actriz, Moore intenta seguir adelante y no darle demasiada importancia.

“Pase lo que pase, simplemente me concentro en recordar que no debo hacer que signifique demasiado, pero tampoco que signifique demasiado poco. Pero puedo disfrutarlo todo”, reveló en la entrevista.