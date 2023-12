Si estás buscando qué ver en el streaming, llegaste al lugar indicado.

Esta semana, HBO Max compartió una lista con parte de los estrenos que tienen preparados para 2024.

Entre ellos se encuentran desde secuelas como la segunda temporada de House of the Dragon hasta series nuevas como The Franchise, una comedia que se burla de la industria de los superhéroes.

Las opciones son variadas y prometen sorprender a distintos tipos de públicos.

A continuación encontrarás cuáles son y de qué se tratan.

Desde la segunda temporada de House of the Dragon hasta series nuevas: los estrenos de HBO Max para el 2024

Las nuevas temporadas en HBO Max

True Detective: tierra nocturna (14 de enero). Las actrices Jodie Foster y Kali Reis interpretan a las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro. Su objetivo es investigar la misteriosa desaparición de ocho sujetos que se esfumaron sin dejar rastro.

Curb Your Enthusiasm (4 de febrero). Larry David vuelve a mostrar una versión exagerada de él mismo en una comedia que se basa en la improvisación y que no cuenta con guión. Esta es su última temporada con el programa ganador de dos premios Emmy.

House of the Dragon (por anunciarse). En esta segunda parte de la serie, la casa Targaryen se encuentra dividida y dos de sus miembros se enfrentarán en una batalla en la que incluso combatirán los dragones.

Tokyo Vice (por anunciarse). La historia basada en el libro homónimo de Jake Adelstein continúa con la lucha de un periodista estadounidense que pelea por revelar la verdad. Esto, mientras se sumerge cada vez más en el mundo de los yakuza, la mafia japonesa.

Industry (por anunciarse). Los personajes de Harper y Yasmin se encuentran en medio de situaciones complejas, pero harán todo lo posible para no quedar fuera de Pierpoint & Co.

Hacks (por anunciarse). Esta serie aborda la historia de una humorista veterana y una joven comediante que trabajan juntas para hacer un espectáculo intergeneracional. Sin embargo, en esta tercera temporada buscan caminos separados.

Desde la segunda temporada de House of the Dragon hasta series nuevas: los estrenos de HBO Max para el 2024. Foto: Tokyo Vice.

Las nuevas series

El régimen (3 de marzo). Kate Winslet asume el personaje de una canciller de un gobierno europeo al borde del colapso. Esta miniserie de drama cuenta con la dirección de Will Tracy, el guionista de Succession.

El Pingüino (por anunciarse). Colin Farrell se pone en la piel de Oswald Cobblepot, el antagonista del universo de Batman más conocido como “El Pingüino”. Esta es una continuación de la película The Batman de Matt Reeves.

El simpatizante (por anunciarse). Basada en la novela ganadora del Pulitzer escrita por Viet Thanh Nguyen, la serie cuenta la historia de un ex soldado vietnamita conocido como “Captain”, que es enviado por el Vietcong a Estados Unidos para infiltrarse en un campamento de refugiados de Vietnam del Sur. Aquí, Robert Downey Jr. encarna cuatro personajes diferentes.

The Franchise (por anunciarse). El equipo detrás de una franquicia de superhéroes con poca popularidad intenta hacerse su espacio en la industria cinematográfica. De esta manera, se adentran en una historia dotada de humor y parodias.

Jerrod Carmichael, A New Comedy Series (por anunciarse). Su nombre ya entrega algunas pistas. Acá, el comediante homónimo ganador del Emmy presenta una serie documental en la que aborda su vida personal, sus amistades y su viaje en busca de amor y relaciones sexuales.

Pretty Little Liars: Summer School (por anunciarse). Se posiciona cinco años después de la serie original, donde un grupo de chicas conocerán a una nueva villana, una mujer misteriosa que protagoniza un asesinato.