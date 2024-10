Nunca antes un artista chileno había llegado al catálogo de Just Dance, el famoso videojuego que reúne los hits de cada año para hacer bailar a las personas con entretenidas coreografías. Pero ahora, el reconocimiento se lo ha llevado Christell Rodríguez, con el tema Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa) que grabó cuando tenía 5 años.

“¡La primera canción chilena en Just Dance!”, anunció la cantante, que hoy tiene 26 años, en su cuenta de Instagram.

Y aunque el hit se grabó hace más de 20 años, un inesperado fenómeno en las redes sociales revivió la canción que rápidamente se posicionó en el top de varios países, como Japón, Alemania y Finlandia.

Esta es la historia de Dubidubidu, la canción que representará a Chile por primera vez en Just Dance versión 2025.

Dubidubidu: historia de la primera canción chilena que aparece en el popular videojuego Just Dance

Quién es Christell Rodríguez

Christell Rodríguez es una artista chilena oriunda de Talcahuano de 26 años, que alcanzó la fama cuando tenía tan solo 5 años.

En 2003, concursó en el programa de Televisión Nacional de Chile (TVN) Rojo Fama Contrafama como doble de María José Quintanilla, una integrante del programa. En ese momento, interpretó la canción México lindo y querido, ganándose el cariño y reconocimiento del público chileno.

También fue en este programa donde cantó por primera vez su éxito Dubidubidu, que se viralizó dos décadas después.

El problema que tuvo Christell en Calama que “terminó” con su carrera

Después de su paso por el programa de TVN, el sello musical Warner Music pactó un acuerdo con Christell para grabar su primer disco que fue un éxito total. Después le siguieron dos álbumes más y 1 karaoke.

La carrera musical de la niña iba viento en popa: hizo giras en Puerto Rico, Miami, Los Ángeles y México.

Fue en este último país donde Christell participó en distintos programas importantes y despertó el interés de Televisa. Incluso, le pidieron que se quedara para solidificar su carrera en la música.

Dubidubidu: historia de la primera canción chilena que aparece en el popular videojuego Just Dance

Fue nominada al Grammy Latino por su segundo álbum La fiesta continúa. Sin embargo, un suceso cambió el rumbo de sus planes de un minuto a otro.

Era febrero de 2004 cuando se viralizó un video donde la pequeña artista estaba cantando en Calama cuando comenzó con un dolor de estómago y le pidió a su padre bajar del escenario pero, aparentemente, no se le permitió.

“Es la última, nada más”, se escucha a su padre decir en el video. “Pero papá, no”, le responde Christell a modo de queja.

Las reacciones de sus fanáticos no tardaron en llegar: el hecho fue criticado en distintos medios de comunicación y de farándula, acusando al padre de Christell por explotación a una menor, por haberle insistido en cantar cuando tenía un problema de salud.

Ante ello, TVN y el programa Rojo Fama Contrafama sacaron un comunicado donde aseguraron que no habían estado al tanto de la situación y que su prioridad siempre fue resguardar la integridad de Christell.

Dubidubidu: historia de la primera canción chilena que aparece en el popular videojuego Just Dance

Un par de años después, cuando Christell ya era una adolescente, repasó la compleja situación en el programa Más Vale Tarde de Mega y contó su versión: “Anterior a eso (al concierto), me comí un yogur y no me di cuenta de que estaba vencido. Me empecé a sentir mal y me empezó a doler la guatita y estaba medio descolocada”.

“Como familia habíamos hecho un trato de que íbamos a hacer el show y después íbamos a ir al hotel y si me sentía mal iba a ir a un médico. El tema es que es complicado bajarse del escenario cuando está el público prendido, y como era niña me dolía mucho, con ganas de vomitar”.

Continuó: “Por eso hubo un momento donde dije que si seguía así, me iba a sentir peor. Pero el público estaba tan animado que mi papá me instó a seguir, pero no por un hecho de ‘tienes que hacerlo’, sino porque había un trato. Pero era complicado bajarse, porque si te bajas en el momento, se hubiera generado un problema (con el público)”.

“Lo que se generó fue la malinterpretación de los hechos (...) Yo sé que mis papás me aman y jamás me obligarían a hacer algo que yo no quiero hacer. Siempre se habla todo en familia”.

En enero de 2024, en conversación con La Nuestra, Christell volvió a recordar el complejo momento que vivió con su familia y aseguró que, en ese momento, su carrera “se acabó por lo que inventaron. Si eso no hubiese pasado, yo no sé dónde estaría ahora, posiblemente no en este país”.

Dubidubidu: historia de la primera canción chilena que aparece en el popular videojuego Just Dance

Cómo revivió Dubidubidu y se convirtió un viral de las redes sociales

El año 2018, Christell comenzó sus estudios en fonoaudiología y continuó apareciendo en algunos programas de la televisión chilena, solo que ya no con el éxito de antes. Eso sí, nunca dejó de cantar.

Pero todo cambió nuevamente cuando a fines de 2023, su icónica canción Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa) se viralizó masivamente en redes sociales, más de 20 años después de su estreno inicial.

El éxito se escuchó durante meses en TikTok e Instagram: millones de usuarios hacían divertidas coreografías o ponían gatitos bailando al ritmo del pegajoso tema.

Incluso, hubo estrellas de K-Pop que se sumaron al trend y también subieron sus propios videos bailando, con la voz de Christell de fondo.

Fue así cómo, una vez más, Dubidubidu recorrió países pero, ahora, de forma digital: se volvió viral en Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, varios países de Europa y, por supuesto, Chile.

Entonces, Christell decidió subir el video del programa Rojo, donde tenía 5 años e interpretaba en vivo la canción: “¿Quién me explica por qué se hizo viral mi canción 20 años después?”, escribió.

Su nombre volvió a tomar fuerza una vez más y ganó miles de seguidores nuevos. Muchos no sabían que la canción viral era interpretada por la chilena.

“No creo en las casualidades, así que creo que algo bueno saldrá de toda esta locura”, le dijo a Las Últimas Noticias.

Y así sucedió: Dubidubidu se convirtió en la primera canción chilena en estar presente en el catálogo de Just Dance 2025, que estará disponible a partir del 15 de octubre de 2024.

Dubidubidu: historia de la primera canción chilena que aparece en el popular videojuego Just Dance

La cuenta del videojuego compartió un extracto de cómo será la coreografía: sale un gato vestido de chef, bailando en una cocina. Los fanáticos quedaron impactados: los chilenos se hicieron presentes en los comentarios mostrando su apoyo, pero también otros usuarios internacionales aseguraron estar impacientes de poder bailar el éxito chileno.