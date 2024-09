Allá, por la década de los 90, Sean “Diddy” Combs ya se había coronado como uno de los productores de música más populares, mientras que Jennifer López adquiría cada vez más relevancia como cantante y actriz.

Ambos se conocieron en el rodaje del video de If you had my love, el primer single de JLo que salió en 1999 y marcó un antes y después en su carrera. En paralelo, Diddy había inaugurado su sello Bad Boy Records con el que comenzó a construir un imperio de fama, poder y mucho dinero.

En ese entonces, era ‘natural’ que ambos estuviesen juntos: eran jóvenes, exitosos y estaban en el centro de los tabloides y las cámaras de los paparazzi a menudo.

No obstante, después de estar dos años juntos, la relación terminó de forma abrupta. Y es que hubo un escándalo entre medio del que no pudieron recuperarse.

Este fue el caso del tiroteo en Hot Chocolate Club, que reflotó tras el actual arresto de Diddy por abuso y tráfico sexual que removió a la industria musical y las redes sociales.

Así fue la polémica relación entre Sean “Diddy” Combs y Jennifer López que terminó con un tiroteo

El tiroteo en Hot Chocolate Club que afectó a Jennifer López y Diddy

JLo y Diddy asistían juntos a los eventos más glamorosos. Uno de ellos podría ser una de las sorpresas más recordadas de la industria: el día en que la cantante dejó boquiabierto al mundo entero con su famoso vestido de Versace color verde que marcó la historia de la moda.

Y aunque todo parecía marchar bien, ocurrió una tragedia que los involucró en un conflicto legal que, según distintas fuentes cercanas, afectó en colosalmente la relación.

Era diciembre de 1999 cuando la pareja llegó a una fiesta en una discoteca de Nueva York, llamada Hot Chocolate Club. Allí, estaban celebrando el lanzamiento del primer álbum de Shyne, un rapero emergente que había sacado su música a través del sello de Diddy.

Cuando se acercaban las 2 de la madrugada, una brutal pelea estalló dentro del club.

¿Por qué? Según consignó Infobae, existen dos versiones de los testigos.

La primera sería que Diddy estaba saliendo del club con botellas de champán en las manos cuando, de forma accidental, derramó líquido sobre Matthew Allen, un hombre al que se lo conocía como “Scar”.

La segunda versión establece que en realidad fue Jennifer López la que estaba sirviéndole champán Diddy cuando, por equivocación, ensució a Allen.

Acto seguido, el hombre estalló en ira por haberse mojado con el champán y comenzó a intercambiar insultos con Diddy. Según el relato de algunos testigos, el artista habría contestado de mala manera y le habría restregado un fajo de billetes en la cara.

La discusión escaló a tal punto que comenzó un tiroteo dentro de la discoteca.

JLo, Diddy y Shyne lograron huir en una camioneta SUV. No obstante, en el club quedaron tres personas heridas por las balas: una de ellas era una mujer, Natania Reuben, que quedó con fragmentos de bala en su rostro.

La policía logró detener el auto de JLo y Diddy en un semáforo y, al registrar el vehículo, encontraron un arma robada: una pistola de 9 mm.

Entonces, procedieron a arrestar a los artistas y ponerlos bajo custodia por 14 horas.

Cómo terminaron Jennifer López y Sean Diddy Combs

Después de haber sido arrestados, solo Jennifer López pudo ser liberada rápidamente y pronto se la absolvió de cualquier cargo.

En cambio, Sean “Diddy” Combs y Shyne tuvieron repercusiones más fuertes: Shyne fue condenado a nueve años de prisión por haber participado en el tiroteo. El mismo día que celebró el lanzamiento de su primer álbum fue el momento en que su carrera terminó.

En paralelo, Diddy fue acusado de posesión ilegal de armas y soborno, aunque un par de años después fue absuelto de los cargos.

Aún así, el juicio a raíz del tiroteo fue largo y polémico: entre los rumores del momento, se decía que JLo estaba más involucrada de lo que se creía en un inicio y que Diddy había sobornado al jurado durante el juicio.

Por todo lo anterior, JLo decidió terminar con Diddy. Le dijo a la prensa que la situación había sido “demasiado estresante” para ella y que ya no era sostenible continuar con él.

Dos años después del quiebre, Jennifer López confesó en una entrevista con Vibe (2003) que otra razón por la que terminaron fue una infidelidad: “Nunca lo pillé engañándome, pero lo sabía”.

“Decía que iba a un club durante un par de horas y luego nunca regresó esa noche. Tenía que pensar, ¿quiero estar en casa con los niños en 10 años, preguntándome dónde está alguien a las tres de la mañana?”.

El supuesto video sexual de Diddy y Jennifer López

El pasado 16 de septiembre, Sean “Diddy” Combs fue arrestado en Nueva York por los delitos de extorsión, tráfico sexual por la fuerza y transporte para ejercer la prostitución.

A raíz de ello, las redes sociales y prensa comenzaron a atar cabos y revivir denuncias pasadas y casos judiciales que protagonizó el artista desde la década de los 90.

Entre ellos, está un supuesto video sexual de Diddy y JLo que, según una fuente que conversó con el medio de farándula estadounidense, RadarOnline, habría sido una de las razones por las que la cantante se separó de su exesposo Cris Judd y también con el más reciente, Ben Affleck.

“Diddy está obsesionado con Jennifer y tiene gran parte de la culpa por arruinar su matrimonio con Judd. Las personas cercanas a Diddy dicen que cuando estaban juntos, él hizo un video de ellos haciendo el amor apasionadamente”.

Así fue la polémica relación entre Sean “Diddy” Combs y Jennifer López que terminó con un tiroteo. Foto: REUTERS.

Continuó: “Los amigos de Diddy hicieron saber que él todavía tenía la cinta. Poco a poco, la noticia se fue extendiendo entre el grupo de coristas, bailarines y músicos que trabajan para las grandes estrellas”.

Además, en el podcast Collect Calls with Sue Knight, del exproductor y fundador de la compañía discográfica Death Row Records —quien asegura haber estado en varias de las polémicas fiestas que celebraba Diddy—, en el allanamiento de la casa de Combs la policía habría encontrado los supuestos videos.

No obstante, se trata de solo especulaciones y rumores, pues no se ha entregado ninguna información policial de forma oficial y ni JLo ni Affleck han dado alguna declaración pública.