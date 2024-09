Con las manos en la espalda y escoltado por agentes policiales, el rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs fue arrestado el pasado lunes en Nueva York por los delitos de extorsión, tráfico sexual por la fuerza y transporte para ejercer la prostitución.

Así lo establece la acusación formal, a cargo del fiscal Damian William. Según explicaron, Diddy habría abusado de sus víctimas utilizando “empleados, recursos e influencia” del gigante imperio empresarial que erigió durante años.

Según el texto, el rapero creó “una empresa criminal donde sus miembros y asociados participaron e intentaron participar, entre otros delitos, en tráfico sexual, trabajos forzados, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia”.

Para recopilar estos antecedentes, las autoridades allanaron la mansión de lujo de Diddy en Beverly Hills, donde hace dos celebró su fiesta de cumpleaños con famosos como Jay-Z, Travis Scott, Chris Brown, Machine Gun Kelly, entre otros.

Ahí, según relató BBC Mundo, encontraron “elementos” que estaban destinados para ser utilizados en orgías, también conocidas como “freak offs”: entre ellos, se encontraron drogas y más de 1.000 botellas de aceite para bebé.

Diddy ahora deberá enfrentar la justicia, mientras otras acusaciones de exparejas y mujeres continúan pesando en su espalda.

El polémico caso de Sean “Diddy” Combs, el famoso rapero acusado de abuso y tráfico sexual. Foto: REUTERS.

Las graves acusaciones que enfrenta el rapero Diddy

Pese a que las autoridades aseguraron tener pruebas que demuestran todas las acusaciones, Diddy se declaró inocente el pasado martes, 17 de septiembre. A la par, su abogado Marc Agnifilo aseguró estar “decepcionado” por el arresto y también insistió en la inocencia de su cliente.

Es la misma postura que han tenido ambos, después de que en los últimos meses se le presentaran otras acusaciones similares por asalto y abuso sexual.

En noviembre de 2023, su expareja con quien estuvo más de diez años, Cassandra Ventura —también conocida como Cassie—, hizo una demanda civil contra el rapero y lo acusó de haber utilizado su poder para “sentar las bases de una relación romántica y sexual manipuladora y coercitiva”.

La cantante aseguró que Diddy la “golpeaba y pateaba regularmente, dejándole los ojos morados, moretones y sangre”. Su relato incluyó acusaciones de abuso sexual y violación, incidentes presenciados por su “red tremendamente leal” que no estaba dispuesta a defenderla y detener la violencia.

Además, la mujer entregó información sobre las orgías llamadas “freak offs”, que duraban varios días de corrido y donde había droga por doquier. Según la denuncia, es en estas ocasiones donde Diddy habría obligado a mujeres a participar y, además, las habría filmado “para su propio placer”.

Según un reporte de BBC, el caso fue resuelto “por una cantidad de dinero no revelada” y el rapero Combs mantuvo su inocencia.

Sin embargo, después de las acusaciones de Cassie, otras mujeres decidieron alzar la voz y denunciar agresiones sexuales y violaciones por parte del magnate que se remontan incluso a 1991.

En total, hubo al menos cuatro denuncias más, entre ellas la de Liza Gardner, una mujer que acusó a Diddy de haberla violado a ella y a su amiga cuando tenía 16 años, hace más de 30 años. En su demanda, estableció que el hombre era violento y que, días después del ataque, la estranguló con tanta fuerza que terminó desmayada.

Unos meses después, apareció la cuarta víctima: una mujer llamada Jane Doe que alegó haber sido “traficada con fines sexuales” y “violada en grupo” por Diddy, Harve Pierre (expresidente de Bad Boy Records) y otro hombre más, cuando tenía 17 años.

Ante todas ellas, P. Diddy y su representante aseguraron que era un “intento desesperado de obtener ganancias financieras” por parte de las víctimas.

Ahora, tras su arresto, la Fiscalía ha detallado que hay más denuncias por tráfico sexual por la fuerza y agresiones sexuales.

En febrero de 2024, el exproductor Rodney Jones Jr. declaró que Diddy hizo “insinuaciones sexuales no deseadas” e intentó manipularlo para que mantuviera relaciones sexuales con otras personas.

Debido a la gravedad de las acusaciones que enfrenta, el juez a cargo de su caso negó la posibilidad de que pueda salir de prisión bajo fianza.

Por qué las redes sociales toman a Justin Bieber como supuesta víctima de Sean Combs

Tras el arresto de Sean Combs, las redes sociales han comenzado a vincular a Diddy y sus supuestos abusos con otras estrellas de la industria.

Entre ellas, la más comentada es la supuesta relación que habría tenido con Justin Bieber.

Esto, porque en el libro Kim’s Lost Words, publicado por un autor que habría sido cercano a la exesposa de Diddy, Kim Porter —quien falleció en 2018—, aseguró que la mujer había descubierto videos que prueban los abusos sexuales del rapero y que, entre ellos, había “un cantante famoso, cuando aún era menor de edad”.

El polémico caso de Sean “Diddy” Combs, el famoso rapero acusado de abuso y tráfico sexual

Adicionalmente, una escena del reality Keeping Up With The Kardashians se tomó las redes: se trata de un clip de 2024 donde Khloe Kardashian cuenta que asistió a una de las fiestas de Diddy y aseguró que “la mitad de la gente que estaba allí estaba desnuda”.

Y cuando su hermana Kourtney le preguntó quiénes estaban en la fiesta, ella dijo “Diddy, Quincy y Bieber”.

En esos años, el cantante de Somebody to Love tenía solo 20 años.

No obstante, Bieber ha decidido no pronunciarse (hasta ahora) sobre el caso. Según relató el medio de farándula TMZ, está “muy al tanto de todas las acusaciones que giran en torno a Diddy”.

Además, según una fuente cercana que habló con People, Bieber “ha decidido centrarse en su esposa Hailey y su hijo pequeño, Jack Blues”.