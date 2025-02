Sin duda, es el medicamento para bajar de peso de moda. Y es que el mundo entero ha comenzado a hablar de Ozempic , una inyección que inicialmente era para la diabetes, pero que logra un adelgazamiento rápido y sorprendente en los pacientes.

Pero al tratarse de un tratamiento relativamente nuevo, los científicos y médicos todavía están estudiando sus efectos en la salud a corto y largo plazo.

Recientemente, un estudio de la Universidad de Washington publicó los efectos secundarios (positivos y negativos) que detectaron con el uso de Ozempic, después de observar a más de 2 millones de usuarios.

No obstante, una investigación reciente apuntó a uno particularmente preocupante: la pérdida de visión.

Esto es todo lo que se sabe hasta ahora.

El preocupante efecto secundario de Ozempic que puso en alerta a los médicos. Foto: REUTERS.

El alarmante efecto secundario de Ozempic

Un reciente estudio, publicado en la revista JAMA Network , describió una serie de casos de pacientes que tuvieron complicaciones oftálmicas (ceguera) después de inyectarse semaglutida, el componente de Ozempic.

De los 9 pacientes, 7 tuvieron neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, 1 presentó papilitis y 1 maculopatía media agua paracentral.

Según informaron desde Tech Times , uno de los casos es el de una mujer que, después de recibir una única dosis de Ozempic, perdió la visión de su ojo izquierdo. Dos meses después, recibió una nueva dosis y despertó con el ojo derecho sin visión.

También relataron el caso de otra mujer que hacía uso de la semaglutida por un año, hasta que una mañana percibió una sombra en su ojo izquierdo.

Después de hacerse pruebas médicas, los resultados arrojaron que había sufrido daño en los vasos sanguíneos de la retina, lo que provocó una ceguera irreversible.

Por qué los medicamentos para bajar de peso pueden causar ceguera

Según informaron los autores del estudio, no fue posible determinar si existe un vínculo causal entre estos fármacos y las complicaciones oftálmicas notificadas.

No obstante, la hipótesis que manejan es que, como Ozempic baja rápidamente el azúcar en la sangre, esto podría eventualmente dañar los vasos sanguíneos, provocando inflamación, obstrucción en el flujo sanguíneo y, por último, la ceguera.

Síntomas de ceguera después de tomar Ozempic

Ante los casos notificados, la Academia Estadounidense de Oftalmología emitió un comunicado donde aseguraron que, quienes experimenten los siguientes síntomas al tomar Ozempic, deben dejar el medicamento de inmediato y buscar atención médica urgente:

Visión borrosa.

Distorsión de color.

Pérdida de la visión periférica.

Una mancha oscura o gris en la visión que no se mueve.

Pérdida de contraste o sensibilidad a la luz.

“La neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) suele aparecer sin previo aviso. La pérdida de visión puede variar de leve a grave. La mayoría de las personas no sienten dolor, pero puede presentarse en hasta un 10 por ciento de los pacientes. Si hay dolor, puede ser un indicio de otra causa de pérdida de visión. No existe cura para la NAION”, advirtieron en el escrito.

Eso sí, desde la institución, dijeron que no está contraindicado utilizar Ozempic y otros medicamentos similares. El llamado es a estar atentos a los síntomas y efectos secundarios que podrían experimentar a partir de su consumo.