“Quiero que sepan que no me estoy dando por vencida… ¡Y que no puedo esperar a verlos de nuevo!”. Con esas palabras, la cantante canadiense Celine Dion anunció la cancelación de su gira y un descanso de los escenarios, pocos meses después de sincerarse con sus fanáticos y contarles que había sido diagnosticada con una rara enfermedad neurológica llamada síndrome de persona rígida.

Hoy, casi un año después de la noticia, la cantante perdió el control de sus músculos a raíz de la enfermedad. Así lo aseguró su hermana, Claudette Dion —en conversación con la revista 7 Jours— donde también aclaró que Celine tendría que esperar “un tiempo indefinido” antes de volver a presentarse.

“Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios. ¿En qué calidad? No lo sé”.

Y es que anteriormente ya había revelado que la cantante de My Heart Will Go On sufría “espasmos musculares incontrolables” y que estaban sumamente preocupadas, pues la enfermedad también tenía el potencial de afectar las cuerdas vocales y el corazón.

Empeora el estado de salud de Celine Dion: su hermana aseguró que “perdió el control de sus músculos”

Qué es el Síndrome de persona rígida, la enfermedad de Celine Dion

Según ha estado informando su familia, Celine Dion está en manos de “los mejores investigadores del campo”. Pero pese a los grandes esfuerzos de los profesionales, se trata de una enfermedad extremadamente rara de la que se tiene todavía muy poca información.

El síndrome de la persona rígida (SPR) es una enfermedad neurológica —que se cree que es autoinmune— que afecta el sistema nervioso central y que produce rigidez muscular progresiva, espasmos musculares y mucha sensibilidad a los estímulos externos (como el ruido y tacto) que empeoran las contracciones.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el SPR afecta más a mujeres que a hombres (a una o dos personas por millón), y los síntomas pueden comenzar entre los 30 y 60 años. Algunos de ellos son:

Posturas anormales, tales como encorvarse sobre sí mismo.

Episodios de rigidez muscular y espasmos que ocurren debido a una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto.

Caídas debido a los espasmos y la rigidez muscular cuando la gente con la enfermedad está caminando o se pone de pie.

Parálisis cerebral.

Epilepsia.

Según informó la institución, este síndrome no tiene cura, no obstante, el tratamiento —como medicamentos y terapia física— puede funcionar para mejorar algunos síntomas de la enfermedad.

Empeora el estado de salud de Celine Dion: su hermana aseguró que “perdió el control de sus músculos”

El pronóstico “puede variar mucho, dependiendo de los síntomas presentes en cada persona”. No obstante, si el tratamiento no funciona, las personas pueden tener una vida muy difícil debido a los síntomas de rigidez muscular, sumados a la ansiedad y depresión que suelen desarrollar.

Celine Dion está recuperándose en Denver, Estados Unidos, y su última aparición —según data TMZ— fue en un juego de hockey donde se le veía “de buen ánimo”.

También comenzaron a correr rumores de que la cantante estaba confinada a una silla de ruedas, no obstante, su hermana Claudette lo desmintió y aseguró que Celine está enfrentando con fuerza moral y mental su enfermedad y que tiene todas las intenciones de volver a los escenarios.