Esa es la millonaria herencia que dejó Tina Turner.

Fue el pasado 24 de mayo que se dio a conocer que Anna Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, había fallecido sus 82 años de edad, producto de cáncer intestinal que la aquejaba. Su partida dejó de luto a toda la industria musical, puesto que la llamada “reina del rock” es considerada una de las voces más importantes del siglo pasado.

Durante su carrera, Turner no solo consiguió reunir una serie de éxitos musicales y reconocidas actuaciones en vivo, sino que también pudo amasar una millonaria fortuna con la que pudo vivir en tranquilidad tras retirarse de la música en 2013, luego de estar varias décadas sobre los escenarios sin parar.

Pero, ¿a cuánto se eleva la herencia que dejó Tina Turner? ¿Y quiénes podrían ser los principales beneficiados?

La sorprendente fortuna de Tina Turner

De acuerdo a Celebrity Net Worth, sitio que realiza estimaciones de las fortunas de las celebridades, el patrimonio de Tina Turner alcanzaba la cifra de 250 millones de dólares hasta el momento en que se produjo su fallecimiento.

Se cree que su fortuna ascendió hasta esa cantidad luego de que en 2021 decidiera vender sus derechos musicales a la compañía BMG Rights Management, por lo cual recibió 50 millones de dólares.

Cabe destacar que la intérprete de Proud Mary consiguió vender 200 millones de discos en todo el mundo, además de contar con 12 premios Grammy, entre los que se encuentran “tres premios Grammy Hall of Fame y un Grammy Lifetime Achievement”, enfatiza Celebrity Net Worth.

Tina Turner ganó varios premios Grammy a lo largo de su carrera. Foto: AP.

Otros logros en la lista de la cantante nacionalizada suiza es que fue la primera mujer negra en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone y se le incorporó dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Al retirarse de los escenarios, Turner se fue a vivir a la ciudad de Küsnacht, en Suiza, a una lujosa mansión que está avaluada en 76 millones de dólares. Allí residió hasta sus últimos meses de vida.

Los autos de lujo son otros bienes que la cantante nacionalizada suiza habría ido acumulando. Entre los vehículos que tenía la estrella musical está un Mercedes AMG G63 (190.000 dólares), un Jaguar XJG (40.500 dólares) y un Jaguar (XKE 86.500 dólares).

Si bien aún no ha salido a la luz los detalles del testamento de Turner, el sitio RadarOnline plantea que ella habría dejado todos esos asuntos zanjados antes de fallecer, puesto que sabía que le quedaba poco tiempo de vida y deseaba que todo se siguiera según sus deseos.

“Tina sabe que le queda poco tiempo y quiere asegurarse de que todo esté en orden para su familia. Lleva años con problemas de salud y sabe que el final está cerca”, aseguraron fuentes al portal de entretenimiento.

Por ahora, se espera que los principales beneficiarios de su dinero y sus propiedades sean su esposo, Erwin Bach; Ike Turner Jr. y Michael Turner, los hijos que adoptó de su matrimonio anterior con Ike Turner; además de sus nietos, Randy y Raquel.

Tina Turner junto a Erwin Bach.

La artista fue madre por primera vez a los 18 años con Craig, el hijo que tuvo con el saxofonista Raymond Hill. Ronnie fue su segundo hijo biológico, fruto de su turbulenta relación junto a Ike Turner. Sin embargo, los dos fallecieron: Craig se suicidó en 2018, mientras que Ronnie murió en 2022 tras presentar problemas respiratorios.

Precisamente, además de tener que lidiar con varios problemas de salud, como derrames cerebrales, cáncer intestinal y estrés postraumático, se sumaron las muertes de sus hijos, lo que implicó un profundo dolor para la intérprete de What’s Love Got to Do with It.

Poco después de que se supiera la muerte de Craig, Turner escribió en Twitter: “Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, le di el último adiós a mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Siempre será mi bebé”.

Mientras que en diciembre de 2022, cuando Ronnie perdió la vida, la “reina del rock” también entregó unas sentidas palabras en su memoria: “Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”.