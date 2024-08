Estaba embarazada: el brutal asesinato de Laci Peterson llega al streaming.

Dos décadas atrás, un espeluznante caso dejó en conmoción a todo Estados Unidos.

Scott Peterson fue condenado como el asesino de su esposa, Laci Peterson, quien al momento de su muerte estaba embarazada.

El hombre, hoy de 51 años, ha vuelto a estar en el centro mediático luego de que Netflix estrenara recientemente American Murder: Laci Peterson, docuserie dirigida por Skye Borgman que aborda el homicidio de la joven a través de entrevistas inéditas con cercanos al caso y documentos de archivo.

Se trata de la segunda producción de la plataforma de streaming que lleva el título American Murder. La primera había sido la serie documental centrada en el caso de Chris Watts, quien en agosto de 2018 asesinó a su esposa embarazada y a sus dos hijas pequeñas.

La desaparición de Laci Peterson

La víspera de Navidad del 2002 podría haber sido muy especial para Laci y Scott Peterson. Ella tenía un embarazo de 8 meses de un niño llamado Connor, cuyo nacimiento estaba planeado para principios del año siguiente.

Por lo mismo, esa sería la última festividad navideña entre ellos solos como pareja. La siguiente la pasarían con el nuevo integrante de la familia.

Pero eso nunca ocurrió.

Laci, de 27 años, desapareció la mañana de ese día desde su hogar en Modesto, California, cuando se preparaba para pasear a su perro.

Su madre Sharon Rocha se convirtió en una de las últimas personas en conversar con ella. El diálogo casual se produjo a eso de las 20:30 PM del 23 de diciembre.

De acuerdo a los fiscales, Scott le había dicho a sus vecinos que iría a jugar golf, aunque no hizo eso. En realidad condujo a la Bahía de San Francisco, situada a unos 100 km de su hogar.

Laci y Scott Peterson vivían en Modesto, California.

Scott diría más tarde a la policía local que estuvo pescando en un bote que había comprado recientemente y que, al regresar a casa, su esposa no estaba. Ni siquiera su familia sabía que tenía ese bote.

Después de que la policía fue alertada de la extraña desaparición de Laci, se desplegó una intensa y masiva búsqueda en Modesto, que luego se extendió a todo el estado de California y a nivel nacional.

“La extraño cada minuto de cada día”, comentaba la madre de Laci a los medios, consigna United Press International. “Extraño la emoción en su voz cuando me habla del bebé”.

Scott intentó cooperar con la búsqueda de su esposa y con la información de lo que había ocurrido durante esa víspera de Navidad. Pese a esos esfuerzos, las dudas comenzaron a recaer sobre él.

La historia dio un sorpresivo giro en enero de 2003: Scott había iniciado una doble vida, un mes antes de que ocurriera el extravío de su esposa y su hijo en camino.

El hecho quedó al descubierto cuando Amber Frey, una masajista de 28 años, se presentó ante la policía para contar que ella había tenido una relación romántica con el sujeto y que él le había asegurado desde un inicio que no estaba casado.

“Lo siento mucho por la familia de Laci y por el dolor que esto les ha causado. Y rezo por su regreso sano y salvo también”, comentó la mujer en una conferencia de prensa.

Más tarde, la familia de la joven desaparecida salió a explicar que se habían distanciado de Scott tras perder la confianza en él. “Debido a que hay tantas preguntas que no ha respondido, ya no lo apoyo”, señaló el hermano de Laci.

En enero de 2003 se reveló que Scott Peterson tenía una relación extramarital con una mujer llamada Amber Frey.

En abril de 2003, los restos de Laci y su hijo no nacido fueron hallados en Point Isabel, Richmond, cerca de donde Scott estuvo con su bote pesquero.

De acuerdo al relato del patólogo forense Dr. Brian Peterson, el cuerpo de la mujer estaba en avanzada descomposición y le faltaban varias partes, lo que atribuyó a la exposición al agua salada y la presencia de animales marinos. También aseguró que era probable que el el cuerpo del bebé se separara del de su madre poco antes del hallazgo.

Luego de la identificación de los restos, los investigadores se centraron en encontrar a Scott. En ese entonces el caso de Laci ya era tratado como una investigación por homicidio.

Scott finalmente fue arrestado en las cercanías de San Diego, a casi 7 horas de su casa en Modesto. Llevaba el pelo decolorado y 15.000 dólares en efectivo, por lo que la policía sugirió que planeaba escapar hacia México, algo que él negó.

El juicio contra el esposo de Laci Peterson

En su lectura de cargos, Scott se declaró inocente de dos cargos de asesinato y optó por contratar al abogado Mark Geragos, quien ha defendido a figuras como Michael Jackson, Winona Ryder y Chris Brown.

El juicio partió en junio de 2003 en el condado de San Mateo. Allí, los fiscales describieron a Scott como un hombre “infiel” que deseaba finalizar su matrimonio con Laci y que, en realidad, no quería ser padre.

Los familiares de la víctima testificaron que Scott no se veía muy molesto o preocupado tras la desaparición de su esposa. De hecho, su primo Harvey Kemple contó que vio “más reacción” en Scott cuando se le quemó un pollo en una barbacoa, en comparación al lapso de tiempo en que Laci estuvo desaparecida.

Mientras tanto, Scott insistió en que si bien cometió un error al serle infiel a su esposa, no la mató. Su defensa argumentaba que Laci había sido asesinada por un supuesto ladrón.

Las estrategias de Scott y sus abogados para insistir en su inocencia fueron en vano. En noviembre, el jurado declaró que era culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Laci, y de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo Connor.

Un par de meses más tarde, el juez Alfred Delucchi condenó al hombre a la pena de muerte. Sin embargo, tras la apelación de sus abogados, en 2020 la Corte Suprema de California revocó la sentencia ya que el juez de primera instancia “cometió una serie de errores claros y significativos en la selección del jurado”, lo que obstaculizó “el derecho de Peterson a un jurado imparcial en la fase de determinación de la pena”, consigna NBC News.

Una de las últimas personas que tuvo contacto con Laci Peterson fue su madre Sharon Rocha.

En 2021 se le sentenció a cadena perpetua, sin la posibilidad de acceder a libertad condicional. Uno de los movimientos más recientes que ha tenido el caso fue este año, cuando la organización sin fines de lucro LA Innocence Project asumió su caso.

La docuserie

A casi 22 años de su asesinato, la historia de Laci vuelve a salir a la luz en una nueva serie documental de Netflix lanzada el pasado 14 de agosto.

La producción consiste en tres episodios que incluyeron entrevistas exclusivas con amigos y familiares de Laci, el entorno cercano de Scott, investigadores, abogados y periodistas que en la época tuvieron que cubrir los hechos.

Sin embargo, Scott decidió no participar.

“No creo que a nuestra serie le falte algo por no hablar de Scott”, detalló al medio estadounidense TODAY. “Nuestro foco principal era Laci y queríamos que siguiera siendo así”.

De todas formas, no es el único lanzamiento en streaming sobre el caso. Este 20 de agosto se estrenará en la plataforma Peacock Face to Face With Scott Peterson, que cuenta con la primera entrevista de Scott en 20 años.