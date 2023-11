Fabrizio Copano y la sorpresiva propuesta que recibió del rey de Países Bajos: “Asumí que era una estafa”

A inicios de esta semana, el humorista nacional radicado en Nueva York, Fabrizio Copano, sorprendió a sus más de 760.000 seguidores de Instagram con una inesperada noticia.

“Les cuento una cosita…”, partió el comediante galardonado en el Festival de Viña, “hace como 4 meses me llegó un mail que decía: ‘El Rey de Nederland (Países Bajos) desea contrararte para un show’”.

Según Copano, cuando vio ese correo electrónico “inmediatamente asumí que era una estafa, como esas del príncipe Nigeriano”.

Pero poco después se dio cuenta de que no era así.

“Mis agentes gringos me confirmaron; efectivamente el Rey Willem-Alexander of the Netherlands, iba a entregar este año el premio Erasmus a Trevor Noah (comediante sudafricano famoso por el Daily Show y animar los Grammys) y querían invitarme a abrir este evento”.

“Así que acá estoy”, agregó el artista que estuvo presente en la Teletón y que hace poco menos de un año tuvo un exitoso paso por el programa estadounidense The late late show with James Corden.

Foto: Dedvi Missene.

En su publicación de la mencionada red social, Copano detalló que el espectáculo sería en el teatro Kleine Komedie de Ámsterdam y para un público de 500 personas, entre las que se encontrarían Trevor Noah y el Principado de Países Bajos.

“Mañana estoy invitado a una cena en el palacio real, así que obligado a ver The Crown para aprender qué tenedor, se solo para las carnes rojas”, escribió en la publicación del anuncio, refiriéndose humorísticamente a la serie de streaming sobre la historia de la reina Isabel II.

Posteriormente, subió una historia mostrando el elegante teatro, además de una publicación en la que se le ve como entra al escenario para sacar risas entre lo asistentes.

El representante de la cartera manifestó: “Como chileno descendiente de holandeses, estoy doblemente orgulloso de que un joven talentoso esté representando a nuestro país ante el Rey de Países Bajos. ¡Que la comedia continúe estrechando los lazos entre ambos países!”.