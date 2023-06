Ahora Google Fotos podrá reconocer y etiquetar a personas que están de espaldas.

Desde hace un buen tiempo que Google ha recurrido a la Inteligencia Artificial (IA) para perfeccionar algunos de sus servicios, como su conocido buscador y Workspace.

Ahora, se dio a conocer que la tecnología también comenzará a ser aplicada de una forma más profunda en Google Fotos, aplicación que permite que sus usuarios almacenen y compartan imágenes que están alojadas en una nube.

El reconocimiento facial es algo que ya estaba incorporado en esa aplicación del gigante tecnológico, permitiendo identificar con facilidad los rostros de cualquiera que apareciera en las fotografías.

Sin embargo, esta vez la herramienta avanzó a un nivel mucho mayor, pues no solo podrá reconocer y etiquetar a los individuos cuyos rostros se presenten más visibles y frontales en la imagen, sino que también a los que aparezcan parcialmente e incluso los que hayan estado de espaldas a la cámara en el momento de la captura.

Google Fotos y la identificación de personas de espaldas

Este sistema parece ser mucho más precisado de lo que anteriormente había presentado Google Fotos, ya que igualmente permite crear álbumes para las personas identificadas en las imágenes, aunque solo se les vea desde atrás.

El cambio fue identificado por la redactora Rita El Khoury del sitio Android Authority, quien notó que la aplicación de Google estaba reuniendo y etiquetando las fotografías de su pareja aunque este no tuviera su rostro de frente. Incluso, la modificación llegó a los registros habían sido tomados hace varios años.

Antes de la actualización, esa etiqueta tampoco se podía hacer de forma manual por los usuarios. Desde Google confirmaron al sitio de tecnología que la nueva característica realmente se estaba implementando en el servicio de almacenamiento.

Google usa la IA para varios de sus servicios. Foto: Reuters/Andrew Kelly.

Apoyándose en la Inteligencia Artificial, la herramienta de Google Fotos permitirá reunir a las personas guiándose por su apariencia, ubicación, la hora en que se tomó la foto y otros factores coincidentes.

“Mejoramos continuamente nuestra capacidad para ayudar a las personas a organizar y encontrar fotos de ellos mismos y de sus seres queridos”, comunicó la empresa.

“Recientemente, mejoramos nuestros modelos para que Google Fotos pueda agrupar mejor a las personas en función de la ropa y otras señales visuales en las fotos tomadas en un período de tiempo similar”, agregaron.

¿Cómo funcionarán las etiquetas?

Hay que tener en cuenta que, para los casos de fotografías de personas con semblantes ocultos, las etiquetas se presentan de una manera distinta si se les compara a las que tienen caras visibles.

Y es que al momento en que se desee etiquetar al individuo que está de espaldas, aparecerá una etiqueta pequeña que dirá “rostro disponible para agregar”, donde se podrá poner a la persona que corresponde.

Algunas personas usan Google Fotos para almacenar y compartir sus imágenes. Foto: Healthy Travel Blog.

Aunque la plataforma se encarga de hacer ese trabajo de reconocimiento, la misma sugiere que existe la posibilidad de que el resultado no sea el correcto. Eso, ya que también permite que el usuario edite o elimine la etiqueta en los casos en que el rostro identificado no corresponda o simplemente no se quiera poner esa información.

Desde Android Authority explican que, por lo que han identificado, la actualización de reconocimiento todavía no es confiable por completo, puesto que la aplicación reconoce a individuos de espaldas aproximadamente en un 80%.

Además, la función corre para todas las imágenes en que las personas aparezcan ubicadas de esa forma, sea las que fueron capturadas hace varios años o en el mismo día.