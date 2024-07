Huracán Beryl: cómo se preparó México para la llegada del ciclón

El huracán Beryl, el primero de la temporada en el Atlántico este 2024, ha dejado múltiples destrozos en su paso por el Caribe y al menos 9 víctimas fatales desde que tocó tierra el pasado 1 de julio.

Durante las primeras horas de este viernes, el ciclón llegó oficialmente a la península de Yucatán, en México, impactando en los puntos turísticos más importantes de la ciudad de Tulum.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Beryl sigue siendo un huracán de categoría 2, aunque ha presentado vientos constantes de 147 km/h. Hasta ahora se han registrado intensas ráfagas de viento, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas.

La expectativa es que se debilite hasta transformarse en una tormenta tropical al estar en la península de Yucatán, entre al golfo de México y posiblemente recupere la fuerza inicial.

El huracán Beryl ha causado destrozos en el Caribe en los últimos días. Foto: REUTERS/Paola Chiomante.

Así se preparó México para el huracán Beryl

Desde hace días que las autoridades mexicanas, especialmente en la península de Yucatán, han intensificado los esfuerzos para alertar a la población sobre la llegada de Beryl.

Desde la Coordinación Nacional de Protección Civil activaron la alerta naranja, que indica que el peligro es alto, en varios municipios del estado de Quintana Roo. En esa etapa la recomendación general para la población es evacuar las zonas de riesgo, suspender labores marítimas y no realizar actividades recreativas en el mar.

Mientras tanto, en los estados de Yucatán y Campeche están en alerta amarilla, que indica peligro medio. En ella la la expectativa es que la población esté atenta a los canales de información, conozcan los refugios más cercanos y estén preparados para la autoevacuación.

También se tomaron medidas de prevención en los viajes. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, advirtió que desde la tarde del jueves todos los vuelos con dirección a Cancún y Cozumel estarían suspendidos y alentó a los habitantes de la zona a no salir de sus hogares.

“Les pedimos a todos y todas que se mantengan en sus casas, en sus refugios. No salgan. Se espera que una vez toque tierra el huracán, descienda la fuerza de sus vientos y se vaya degradando a categoría 1 debido a que ya no tendrá el calor del mar para fortalecerse. Cuídense, quédense en casa. No trate de salir, esta es la intensidad de la naturaleza”, señaló Lezama en su cuenta de X (antes Twitter).

Las autoridades dispusieron, además, refugios temporales para toda la zona que iba a estar afectada por la presencia de Beryl. Solo en el estado de Yucatán se han preparado 1.170 albergues para la población que podría estar en mayor riesgo.

Durante estos días se han desplegado más de 8.500 funcionarios del Ejército con el propósito de realizar labores de apoyo y prevención por el fenómeno. De acuerdo al gobierno de México, los equipos recibieron 1.296 vehículos militares, 2 cocinas comunitarias y 34.560 litros de agua purificada para distribuir en la población afectada.

Con respecto a los recintos escolares, las clases fueron canceladas hasta nuevo aviso, puesto que varias escuelas serían usadas como refugios temporales. Las actividades económicas no esenciales también fueron suspendidas.

En Tulum, las autoridades incluso tomaron medidas de prevención para algunas especies de animales. De acuerdo a reportes de la agencia Associated Press, huevos de tortugas carey fueron desenterrados y puestos en hieleras con arena para llevarlos a lugares seguros, debido a la amenaza del huracán.