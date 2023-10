“Estamos devastados”. Con esas palabras, comenzó el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, donde se confirmó el asesinato de la joven alemana-israelí, Shani Louk, que con solo 22 años fue “raptada, torturada y exhibida en Gaza por los terroristas de Hamás”.

La joven estaba en el festival de música en Israel, cerca de la Franja de Gaza, cuando los militantes de Hamás irrumpieron, asesinaron y secuestraron a varios asistentes, incluida Louk.

Según el medio EFE, su cuerpo fue exhibido en una camioneta por integrantes del grupo Hamás, hecho que documentado en un video que dio la vuelta al mundo.

Además, las autoridades de Israel precisaron que se localizó una parte del cuerpo de la joven, que confirmó su fallecimiento.

La muerte de Louk se suma a la larga lista de fallecidos, a raíz del conflicto israelí-palestina.

Israel confirma que Shani Louk, la joven alemana secuestrada por Hamás, fue asesinada

La declaración de la madre de Shani Louk sobre su asesinato

El pasado 7 de octubre, Shani Louk de 22 años se encontraba en el festival de música Supernova, cerca de la Franja de Gaza, cuando inesperadamente el grupo Hamás irrumpió.

En este ataque a la fiesta, se estima que cerca de 260 personas fueron asesinadas, muchas resultaron heridas y varias fueron tomadas como rehenes.

Hasta la fecha, no se sabía si Louk había sobrevivido o no. No obstante, se halló una astilla de un hueso del cráneo de la joven, lo que terminó por confirmar su fallecimiento.

Israel confirma que Shani Louk, la joven alemana secuestrada por Hamás, fue asesinada. Foto: REUTERS/Ammar Awad

“Desafortunadamente, recibimos ayer la noticia de que mi hija ya no está con vida”, dijo la madre de Louk, Ricarda Louk, en conversación con la emisora alemana RTL.

La mujer declaró que la información le llegó a través del ejército israelí y que supone que su hija lleva muerta desde el 7 de octubre, como consecuencia de un posible disparo en la cabeza durante el ataque.

“Al menos, ella no sufrió”, mencionó la madre de la joven, quien calificó la muerte de su hija como “terrible”, pero que le consuela tener certeza de lo que pasó.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó en la red social X (antes Twitter) la confirmación de la muerte de la joven: ”Estamos devastados al compartir que la muerte de la germano-israelí Shani Louk ha sido confirmada. Shani, que fue secuestrada durante un festival de música, torturada y exhibida en Gaza por terroristas de Hamás, sufrió horrores inconmensurables. Nuestros corazones están rotos. Que su recuerdo sea una bendición”.