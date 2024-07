La cumbre de la OTAN celebrada en Estados Unidos incluyó una serie de declaraciones y anuncios en torno a Ucrania y la invasión de Rusia.

El miércoles 10 de julio, los miembros de la Alianza prometieron otorgar al menos 40.000 millones de euros en ayuda militar al país del presidente Volodimir Zelenski.

Dicha cifra se traduce en unos 43.000 millones de dólares.

Según precisaron, el apoyo llegará “en el próximo año”, con el objetivo de que puedan contrarrestar la ofensiva de las tropas del Kremlin.

Desde la OTAN enfatizaron que se busca “mantener niveles sostenibles de asistencia en seguridad para que Ucrania gane” la guerra.

“Afirmamos nuestra determinación de apoyar a Ucrania en la creación de una fuerza capaz de derrotar la agresión rusa hoy y disuadirla en el futuro”, agregaron.

Junto con ello, se comprometieron a revisar sus contribuciones en las próximas cumbres de la OTAN, partiendo por la que se realizará en 2025 en La Haya.

La ayuda con que la OTAN espera que Ucrania “gane” la guerra con Rusia. Foto: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una reunión bilateral durante la cumbre de la OTAN en Washington, Estados Unidos, el 11 de julio de 2024.

El apoyo de la OTAN a Ucrania ante la guerra con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que Dinamarca y Países Bajos empezaron a enviar aviones F-16 de fabricación estadounidense a Ucrania.

Previamente, en el primer día de la cumbre en Washington, se anunció el envío de nuevos sistemas de defensa antiaérea y un acuerdo para colocar misiles de largo alcance en Alemania.

El secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, dijo en declaraciones rescatadas por Infobae que la transferencia de las aeronaves “concentra la mente de Vladimir Putin en el hecho de que no durará más que Ucrania, no durará más que nosotros y, si persiste, el daño que se seguirá haciendo a Rusia y a sus intereses no hará más que profundizarse”.

De la misma manera, la Alianza declaró que Ucrania se encuentra en un “camino irreversible hacia la plena integración euroatlántica, incluido el ingreso en la OTAN”.

Respecto a los vínculos de Rusia, manifestaron su “profunda preocupación” por el acercamiento entre el Kremlin y China.

De hecho, acusaron que el país asiático “se ha convertido en un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania a través de su llamada asociación ‘sín límites’ y su apoyo a gran escala a la base industrial de defensa rusa”.

En este sentido, exigieron a China “cesar todo apoyo material y político al esfuerzo bélico de Rusia”.

“Esto incluye la transferencia de materiales de doble uso, como componentes de armas, equipos y materias primas que sirven como insumos para el sector de defensa ruso”, agregaron los líderes de la OTAN.

Frente a esta situación, el gobierno del mandatario Xi Jinping pidió a la Alianza que “deje de de exagerar la supuesta amenaza de China y de provocar confrontación y rivalidad”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, acusó al bloque de difamar a su país con “desinformación fabricada” e instó a la OTAN a “dejar de interferir en la política interna de China y de manchar la imagen de China, y a no crear caos en Asia-Pacífico después de generar agitación en Europa”.