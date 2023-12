La desgarradora historia del niño coreano que se volvió viral: “Creo que no le agrado a mi mamá”

Un niño coreano de 4 años se ha viralizado en redes sociales, luego de que apareciera un video en el que narra que sus padres no le prestan atención y que la mayor parte de su tiempo está solo. Su desgarrador testimonio ha conmovido a cibernautas de todo el mundo.

El pequeño, cuyo nombre es Geum Ji Eun, fue entrevistado para el episodio número 169 del programa de Corea del Sur My Golden Kids, transmitido en Channel A.

El show de telerrealidad se enfoca en aquellos padres que tienen dificultades con sus hijos y que están dispuestos a ser orientados por profesionales de crianza, como la psiquiatra Oh Eun-Young.

Además, en todos los episodios los espectadores pueden ver cómo es la realidad dentro de los hogares de las familias, puesto que en cada vivienda se instalan cámaras para descubrir las rutinas diarias.

El conmovedor relato del niño coreano que se viralizó en redes

Según relatan en My Golden Kids, los padres de Geum Ji Eun habían decidido recurrir a la ayuda de los expertos en crianza debido a que el niño estaba presentando problemas de ira, a raíz del nacimiento de su hermana menor.

Sin embargo, lo que realmente rompió el corazón de los espectadores no fue ese problema familiar, sino que las revelaciones que hizo el niño.

En lo concreto, una parte del episodio estuvo enfocada en entrevistar al pequeño sobre sus experiencias en el hogar. Fue en ese momento cuando compartió ante la cámara que se sentía profundamente solo en su vida.

Geum Ji Eun pasaba jugando solo en su habitación, mientras los adultos realizaban otras actividades y no le prestaban atención. Foto: Youtube.

Cuando la entrevista inicia y le preguntan cuál de sus padres le agrada más, el niño simplemente respondió: “No lo sé. Creo que ninguno”.

“Me quedo solo en casa, nadie juega conmigo”, relataba el pequeño con sinceridad.

Las imágenes que se registraron en el hogar indicaban que algo había de cierto en las palabras de Geum Ji Eun, puesto que aparecía jugando solo en su habitación mientras los integrantes de su familia realizaban otras actividades o pasaban tiempo con la niña más pequeña.

Cuando se le preguntó sobre su padre, sus palabras tampoco fueron muy alentadoras. “Me da miedo cuando se enoja”, dijo. Después añadió que lo único que esperaba es que lo llamara de forma cariñosa y suave.

Con respecto a su madre, Geum Ji Eun no dudó en decir lo que sentía. “Creo que no le agrado (..) Ella nunca me escucha. Quisiera que mi mamá juegue conmigo”, expresó visiblemente emocionado, para luego esforzarse por esconder sus lágrimas y e intentar volver a la normalidad.

Las declaraciones del niño fueron mostradas en el estudio del programa y ahí fue cuando sus padres pudieron descubrir por primera vez lo que él estaba sintiendo.

En otro registro se observa cómo su madre no quiere jugar con él en una sala de juegos y él la busca incansablemente durante varios minutos, para luego estallar en llanto. “¿Qué hice para que se enojara?”, dice el pequeño.

Otro momento que llamó la atención fue cuando Geum Ji Eun mostró interés por el dibujo y aseguró que le gustaría asistir a una escuela de arte, ante lo cual su madre le dijo que no podía hacerlo porque únicamente podían hacerlo los estudiantes “guapos” y él no lo era.

La vulnerabilidad que muestra el niño coreano en el episodio causó gran impacto entre los usuarios de las plataformas, quienes no dudaron en criticar duramente a los adultos responsables por la crueldad de sus actitudes, como no prestarle atención y hacerle sentir que no era amado. Algunas molestias apuntaban más a la madre, principalmente por dañar la autoestima de su hijo.

El fin del capítulo tuvo un final feliz. Ante las reveladoras imágenes y las conclusiones de los expertos, los progenitores del niño se dieron cuenta que se habían equivocado, de manera que comenzaron a pasar más tiempo de calidad y mejorando la comunicación con él.