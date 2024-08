La dura crítica de Giorgia Meloni a la argelina Imane Khelif por competir en boxeo femenino.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuestionó que se dejara competir en boxeo femenino a Imane Khelif en los Juegos Olímpicos, luego de que su oponente, la italiana Angela Carini, decidiera abandonar la pelea tras los golpes que le dio la boxeadora argelina.

Khelif había sido excluida de un campeonato mundial en 2023 por sus altos niveles de testosterona, pero pudo participar del evento deportivo que ahora se desarrolla en París.

Qué dijo Giorgia Meloni sobre Imane Khelif

Luego de visitar a los atletas de su país, la primera ministra de Italia demostró su descontento con lo que había sucedido en el encuentro de boxeo femenino, señalando que no había sido “una competencia equitativa” por los niveles de testosterona de la argelina Khelif, consigna Infobae.

“No se debe autorizar a deportistas con atributos masculinos en competiciones femeninas”, argumentó Meloni, quien pertenece al partido de extrema derecha Fratelli d’Italia. “No porque se quiera discriminar a alguien, sino para proteger el derecho de las deportistas a competir en igualdad de condiciones”, complementó.

En su cuenta de X (antes Twitter), Meloni también quiso mostrar su apoyo a Carini. “Sé que no te rendirás, Angela, y sé que un día ganarás con esfuerzo y sudor lo que te mereces. En una competición finalmente justa”, reza el mensaje.

Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Foto: REUTERS/Florion Goga.

Meloni no es la única figura del gobierno italiano que se ha referido al combate de boxeo y sus protagonistas. El ministro de Transporte, Matteo Salvini, quien al mismo tiempo es líder del partido de extrema derecha Liga, aseguró erróneamente que Khelif era una mujer “trans”.

“Un escenario verdaderamente antiolímpico: vergüenza para aquellos burócratas que permitieron un partido que evidentemente no fue en igualdad de condiciones”, escribió Salvini en X.

Cómo fue el polémico combate entre Imane Khelif y Angela Carini

Bastaron solo 46 segundos sobre el ring para que Khelif y Carini protagonizaran uno de los momentos más controversiales que se han visto, hasta ahora, en los Juegos Olímpicos de París.

El jueves, la argelina y la italiana tenían programado el encuentro por los octavos de final de la categoría 66 kilos.

Cuando habían transcurrido 30 segundos de la pelea, Carini recibió un fuerte golpe en el rostro por parte de Khelif. Luego se fue a conversar con su entrenador.

Una vez que se reanudó el combate, la italiana regresó a la esquina, y segundos después, pidió abandonar la pelea. Aquello significó que Khelif, quien es una amateur que ganó medalla de plata en el Mundial de Boxeo de 2022, clasificara a los cuartos de final.

Carini también se negó a darle la mano a Khelif cuando se dio a conocer que ella le había ganado, e incluso rompió a llorar en la pista.

Mientras seguía sollozando, Carini aseguró que había decidido abandonar la pelea producto del intenso dolor que sentía en su nariz tras los golpes de la boxeadora argelina.

“Sentí un dolor fuerte en la nariz y con la madurez de un boxeador dije ‘basta’, porque no quería, no quería, no podía terminar el combate”, explicó la italiana, para luego agregar que ella no era quién para decidir si Khelif puede competir.

“Si un atleta es así, y en ese sentido no está bien o está bien, no me corresponde a mí decidirlo. Yo simplemente hice mi trabajo como boxeadora. Subo al ring y peleo. Lo hice con la cabeza en alto y con el corazón roto por no haber terminado el último kilómetro”, detalló.

Imane Khelif y Angela Carini en los Juegos Olímpicos de París. Foto: REUTERS/Isabel Infantes.

El incidente desató que la atención mundial se centrara en Khelif, quien ha sido objeto de una serie de especulaciones por su género.

Los rumores iniciaron cuando se dio a conocer que Khelif, junto a la taiwanesa Lin Yu-ting, quedaron desclasificadas del Mundial de Boxeo 2023 por no “superar las pruebas de elegibilidad de género”. Ese test había sido tomado por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que organiza ese evento y que también fue expulsada de los últimos Juegos Olímpicos tras estar involucrada en irregularidades financieras y problemas de gobernanza.

Cabe destacar que tanto Khelif como Lin habían participado en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

Aunque la IBA decidió no difundir los resultados de las pruebas que le hicieron a las deportistas, desde el COI señalaron que indicaban altos niveles de testosterona.

Luego de ser sacada del mundial, Khelif aseguró: “Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia, y resistí y continué a pesar de todo. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock. Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, llegaron y lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres”.

Sin embargo, tras participar en el Clasificatorio Olímpico africano, logró un puesto para competir en París.

Desde el COI, que ahora organiza la competencia de boxeo en Francia, han defendido la presencia de Khelif en los Juegos Olímpicos y han señalado que “esto no es un tema transgénero”.

“Nació mujer, fue registrada como mujer, vive su vida como mujer, boxea como mujer, tiene un pasaporte de mujer”, detalló el portavoz del COI, Mark Adams, consigna CNN.

El Comité Olímpico Argelino (COA) también ha salido a defender a la atleta. “Tales ataques a su personalidad y dignidad son profundamente injustos, especialmente cuando se prepara para la cumbre de su carrera en los Juegos Olímpicos, señalaron.

El próximo sábado, Khelif se enfrentará a la húngara Anna Luca Hamori en los cuartos de final. “Me tiene sin cuidado la historia de la prensa o las redes sociales. Si ella o él es hombre, será una noticia más grande para mi si gano. Será una gran pelea y espero ganar. No puedo esperar”, detalló.