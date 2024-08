La lujosa vida de una pareja de Instagram que terminó en tragedia.

Candice y Brandon Miller eran de esas parejas que parecían tenerlo todo. Él era un magnate inmobiliario, y ella, una famosa socialité e influencer con un blog sobre estilo de vida y maternidad.

En su cuenta de Instagram donde acumulaba 80.000 seguidores, la creadora de contenido acostumbraba a compartir imágenes de la ostentosa vida que llevaban en familia y con sus amigos en Nueva York.

Pero esa imagen que proyectaba no era tan real como se veía a los ojos del público.

Brandon murió el pasado 3 de julio en un hospital de Southampton. Se suicidó mientras su esposa y sus hijas pasaban unos días de vacaciones en la costa de Amalfi de Italia, dijo la policía del condado de Suffolk a The New York Times.

El hecho ocurrió en medio de millonarias deudas e inversiones fallidas que habían aquejado al empresario durante varios años y que le habría mantenido ocultas a su esposa.

La historia de Candice y Brandon Miller

Candice, quien es nacida y criada en Nueva York, conoció a Brandon desde temprana edad ya que eran vecinos en los Hamptons. “No comenzamos a salir realmente hasta que teníamos veintitantos años, cuando era el momento adecuado”, contó la influencer al blog Over the Moon.

“Siempre nos hemos querido, pero en realidad fue muy lindo que esperáramos todos esos años porque no teníamos secretos, sabíamos todo el uno del otro”, complementó.

Luego de salir durante un año, Brandon le propuso matrimonio durante un domingo de Super Bowl. La boda fue celebrada en 2009 en The Metropolitan Club de Nueva York.

En 2016, la socialité decidió incursionar en el mundo de las redes sociales y fundó un blog y cuenta de Instagram junto a su hermana Jenna Crespi, al que denominaron Mama and Tata.

El propósito de ese espacio era brindar recomendaciones sobre moda, decoración y familia, aunque en los últimos años Candice también se enfocó en documentar su intensa vida familiar y social. Viajes al extranjero, aviones privados y lujosos autos eran los infaltables en su contenido.

De acuerdo a The New York Times, a pesar de que la influencer dedicaba mucho tiempo a las redes sociales, en realidad no generaba grandes ganancias por esa vía.

Brandon y Candice se casaron en 2009.

Mientras tanto, la dinámica para dividirse las obligaciones familiares consistía en que ella se dedicaba al cuidado de sus hijas y Brandon a los negocios.

El empresario, quien estudió en la Universidad de Brown, inició su trayectoria en el mercado inmobiliario al unirse a la compañía de su padre Michael Miller, Real Estate Equity Corporation (REEC), en el año 2004. La empresa ha comprado y desarrollado múltiples propiedades en Estados Unidos.

A través de REEC, Brandon también adquirió propiedades con grandes terrenos para él y su familia, incluyendo una ubicada en el barrio de Tribeca de Manhattan y otra en Southampton.

Según el citado medio, tras la muerte de Michael Miller en 2016, Brandon y uno de sus socios decidieron hacerse cargo del negocio. La llegada de la pandemia por Covid-19 provocó que el sector inmobiliario en Nueva York entrara en crisis, lo que impactó directamente en su empresa.

A pesar de que con el paso del tiempo solventaron los problemas, la situación financiera de REEC no volvió a ser igual que antes.

En el año 2021, el magnate optó por vender la casa familiar de Tribeca por 9 millones de dólares. Se fueron a vivir a un departamento de 47.000 dólares al mes, con muebles arrendados por 180.000 al año.

Ese cambio de casa no fue suficiente. Brandon dejó de pagar algunos gastos de la familia, como el mantenimiento de su lancha rápida. También pidió varios préstamos, incluyendo uno de 6,1 millones de dólares, para lo cual dejó a su prestigiosa propiedad de los Hamptons como garantía.

A pesar de que los problemas financieros estaban afectando al clan, la influencer siguió organizando eventos lujosos como acostumbraba a hacer. Esto, ya que según fuentes cercanas a la familia Miller, Brandon no le informó a su esposa sobre las deudas que tenía.

A fines del 2023, algunos amigos cercanos al empresario intentaron realizar una reunión de intervención para que fuera consciente de sus problemas económicos. Brandon estalló en llanto cuando fue confrontado, pero más allá de ese episodio, la reunión no fue fructífera.

Las deudas solo fueron creciendo con el pasar de los meses. Los préstamos que Brandon había solicitado para financiar el desarrollo de proyectos inmobiliarios y una demanda por 55.000 dólares del servicio de barcos de su lancha rápida, eran solo algunos de los problemas que aquejaban al empresario.

Los Miller hacían su vida entre Tribeca y Southampton.

En mayo de este año, uno de los amigos que había organizado la reunión de intervención y que había financiado una de sus hipotecas decidió llamar a Candice para informarle que la familia estaba en quiebra, indicó The New York Times.

Después de enfrentarlo por esa llamada, Brandon logró convencerla de que ya tenía bajo control esos problemas. Pero todo era mentira.

Un mes más tarde, la familia Miller planeaba ir a Europa. Sin embargo, Brandon decidió salirse del plan porque supuestamente tenía que participar en un trato que le permitiría reparar la crisis económica.

Les aseguró que el viaje estaba pagado, por lo que no tendrían dificultades. Candice solo se dio cuenta que eso no era real cuando la tarjeta de crédito fue rechazada en pleno viaje.

Luego, el 28 de junio, el magnate volvió a pedir un préstamo a un conocido, esta vez por solo 1.000 dólares. Dos días más tarde, la policía local fue alertada de que se había encendido la alarma de monóxido de carbono en el hogar de los Miller en Southampton.

Brandon fue encontrado inconsciente al interior de un Porsche Carrera. En ese mismo vehículo se encontró una fotografía de él junto a su familia.

Pasó varios días hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Stony Brook Southampton. A pesar de los esfuerzos médicos, el 3 de julio falleció.

Antes de que eso ocurriera, le envió por correo una carta de despedida a su esposa donde le relató que su “trato” por el que no fue a Europa se había caído, que le había mentido y que, por varios años, había luchado “contra sentimientos oscuros”.

“Candice está devastada por la pérdida de su alma gemela”, detalló un portavoz de la influencer, quien optó por clausurar la cuenta de Instagram Mama and Tata tras la muerte de su esposo.