La ruptura de Shakira y Gerard Piqué fue una de las más polémicas y mediáticas y, desde entonces, el futbolista y su nueva pareja, Clara Chía, han intentado vivir bajo perfil.

No obstante, la historia de por sí sigue dando de qué hablar, pues todavía hay algunos cabos sueltos entre la colombiana y el líder de la Kings League, como qué hacer con las propiedades que compraron juntos o cómo organizar las vacaciones de sus hijos, Milan y Sasha.

Pero en esta ocasión, el foco está puesto sobre Chía: Jordi Martin —el mismo paparazzi español que destapó la infidelidad de Piqué con Chía— reveló que la familia de la joven de 24 años “no soporta” al futbolista, quien se convirtió en el nuevo integrante hace casi un año.

La razón por la que los padres de Clara Chía no quieren a Gerard Piqué: “No puede pisar su casa”

Según relató Martin, los padres de Chía se comunicaron con él para decirle que no aprobaban la relación de su hija con Piqué y que, a raíz de ello, la joven trataba de no estar en casa durante las noches para “evitar el conflicto” y se refugiaba en casa de una amiga.

“Cuando Gerard se va a Miami a ver a sus hijos, Clara no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga. Está enfadada con sus papás porque no aceptan a su pareja”.

En esta línea, el paparazzi reveló a distintos medios internacionales que “la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”.

Pero, ¿qué es lo que no les gusta a los suegros de Piqué?

Jordi Martin —quien ha seguido a Shakira y Piqué desde el inicio de su relación— aseguró que los padres de Clara Chía consideran que Piqué es “extremadamente soberbio” y que imaginaban que su hija compartiera su vida con otro tipo de hombre. Además, otros medios relataron que a sus padres no les gusta la diferencia de edad, pues el futbolista es 12 años mayor.

En esta línea, con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, el paparazzi también contó que Chía y Piqué están evaluando en pasar las fiestas por separados, en especial la Navidad, que suele ser el día más familiar y que, por obvias razones, sería incompatible juntar a su pareja con sus padres.

Cómo se conocieron Clara Chía y Gerard Piqué

Aunque la nueva pareja no lo ha confirmado, una versión que manejan distintos medios es que la joven de 24 y el futbolista de 36 se habrían conocido dado que Clara Chía era novia de uno de los amigos de Piqué.

No obstante, existen otras fuentes que sostienen que la joven era camarera en una coctelería llamada La Traviesa Tuset, situada en el Carrer de Tuset en Barcelona, que fue donde habría conocido al exesposo de Shakira.

Según el programa Socialité —que se dedica a cubrir la vida de los famosos— Piqué llegaba en taxi a La Traviesa y utilizaba una puerta lateral que se encontraba en una calle cercana y con poco tránsito para no ser visto al entrar y salir.

Dentro del local, tenía un “sitio exclusivo reservado” tras una cortina roja.