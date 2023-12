Tras el calvario que vivió por más de una década, la cantante Britney Spears recuperó su libertad hace pocos meses, después de que la tutela impuesta por su padre llegara a su fin.

Sin ataduras ni tapujos, la princesa del pop comenzó a referirse a episodios polémicos de su vida que, en su momento y por la censura en la que estaba inmersa, no pudo explicar. Así, decidió escribir una autobiografía para que sus fanáticos —a quienes declaró un amor inmenso por todo el apoyo que recibió de su parte— conocieran todo lo que vivió bajo la custodia.

Estas son 2 de las más polémicas revelaciones de Britney Spears, en su libro La mujer que soy, donde utilizó su voz como “una espada” para dar a conocer su verdadera historia.

Las 2 revelaciones más polémicas y preocupantes de Britney Spears

1. “A los 13 años, bebía con mi madre”

La carrera de Britney Spears comenzó cuando era muy pequeña. A los seis años ya estaba haciendo audiciones para actuar, y después de varios rechazos por su edad, a los 11 fue elegida para participar en el Club de Mickey Mouse.

Un año y medio después —cuando se canceló el show— sucedió un hito que marcó su vida, según relató en su libro: cuando cumplió 13 años, bebía alcohol y fumaba cigarrillos junto a su madre, Lynne Irene Spears.

“Cuando estaba en octavo curso, con trece años, mi madre y yo viajábamos en coche durante dos horas desde Kentwood hasta Biloxi, Mississippi, y mientras estábamos allí tomábamos daiquiris. Le decíamos ‘ponches’ a los cócteles. Me encantaba poder beber con mi madre cada cierto tiempo”, escribió la cantante.

“A los trece años, bebía con mi madre y fumaba con mis colegas”.

2. “Justin no se tomó bien la noticia de mi embarazo”

En su paso por el Club de Mickey Mouse, Spears conoció a Justin Timberlake. Ya cuando eran adolescentes, el cantante saltó al estrellato con la banda Nsync, mientras que Spears también comenzó con fuerza su carrera musical.

Por eso, cuando anunciaron su relación, las audiencias la “aprobaron” inmediatamente y consideraron que era la pareja idónea del momento. Y aunque en las cámaras se los solía mostrar como una pareja “conservadora” y a ella, en especial, como una joven “virginal”, en el libro confesó que había comenzado su vida sexual desde antes.

Entonces se embarazó de Timberlake. Esta revelación impactó al mundo tras leer el libro, pues era algo que muy pocas personas sabían.

“Fue toda una sorpresa, pero para mí no fue ninguna tragedia. Quería a Justin con locura, siempre me había imaginado que formaríamos una familia juntos”, dijo Britney.

Pero la postura del cantante de Nsync no estaba cerca de coincidir con ella, pues sentía que era muy joven y que no estaba preparado. Justin la habría convencido de abortar al bebé y ella aceptó, pues no quería forzarlo. “Si hubiera dependido solo de mí, no lo hubiera hecho”, confesó.

Britney también relató que tuvo que abortar en casa, con medicamentos que consiguió de un médico que le llevó a una asistente suya, pues no quería que los paparazzis y la prensa se enteraran.