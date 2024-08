¿Sabías que más personas mueren al año intentando tomarse una selfie, que atacadas por un tiburón? En la era de los celulares, sacarse una fotografía a sí mismo con la cámara delantera de los dispositivos se ha vuelto una de las tendencias más populares en las redes sociales.

Y es que así podemos inmortalizar el recuerdo de un momento especial, como unas vacaciones, una junta con amigos y con nuestra familia.

No obstante, hay quienes no miden los riesgos al intentar sacarse una fotografía. Un reciente estudio de la Fundación iO reveló que desde el año 2008, un total de 379 personas han fallecido intentando sacar una selfie.

Pero, ¿en qué circunstancias murieron estas personas?

Las ‘selfies’ mortales: la tendencia en las redes sociales de poner en riesgo la vida por una buena foto

Por qué tomarse una selfie puede ser mortal

Caídas desde grandes alturas, ahogamientos y accidentes en medios de transporte. Estas serían las principales causas de muerte relacionadas con las selfies —la palabra en inglés para describir una ‘autofoto’—.

Según el mismo análisis de la Fundación iO, los países con más muertes por selfies son: India, Estados Unidos, Rusia y Brasil.

“Es un problema emergente que, por las dimensiones que ha adquirido, ya puede considerarse de salud pública. El estudio nos ha ayudado a dimensionarlo y es el primer paso para tomar medidas con las que hacerle frente”, aseguró al diario español El País Manuel Linares Rufo, presidente de la Fundación iO e investigador principal del estudio.

Según el estudio, del total de las muertes al tomarse una selfie, las causas fueron:

216 por caídas desde lugares como acantilados, cascadas, cataratas y azoteas o balcones. 123 por accidentes en medios de transporte. 66 por ahogamiento. 24 por armas de fuego. 24 por electrocuciones. 17 por ataques de animales salvajes.

Además, en total un 41% de las víctimas fueron adolescentes de hasta 19 años y un 37% tenían entre 20 y 30 años. La edad promedio es de 24,4 y, en general, mueren más hombres que mujeres.

“Las redes sociales premian los contenidos más extremos”, dijo a El País Liliana Arroyo, doctora en sociología. Para la experta, este tipo de fotografías son las que más captan la atención de los usuarios y, a los creadores de contenidos, les da “una sensación de adrenalina con cada me gusta que reciben”.

“Esto, a su vez, lleva a algunas personas que necesitan más esta validación social a adentrarse en nuevas vías en busca de límites y nuevas recompensas, y ahí está la capacidad de cada uno de calibrar si ese premio merece la pena por el riesgo o no”.

Algo similar opinó Enrique García Bernardo, psiquiatra: le dijo al mismo medio que “estas imágenes se han convertido en una forma rápida de obtener un reconocimiento inmediato, fácil y superficial”.

“(...) Sobre esto, hay personas más proclives a incurrir en conductas de riesgo. Según las categorías ligadas al temperamento definidas por el psiquiatra estadounidense Robert Cloninger, son aquellas que más tienden a buscar nuevas sensaciones y cuyo comportamiento está menos condicionado por la evitación del daño”.

Casos de personas que fallecieron sacándose una selfie

El caso más reciente de una persona que murió intentando tomarse una selfie es el de la influencer Moe Sa Nay de 14 años. El pasado 22 de julio perdió la vida, cuando estaba posando para una autofoto en la cascada Sinywa, en Birmania.

Según reportaron algunos medios, la adolescente no falleció por la caída, sino porque no pudo salir de las rocas. El equipo de rescate intentó auxiliarla, pero no pudieron bajar por lo complejo del terreno. Incluso después de su muerte, continuó la dificultad de recuperar el cuerpo sin vida.

En mayo de 2024, otra influencer perdió la vida por una selfie. La joven Aanvi Kamdar (27) de la India se resbaló de un acantilado en las cataratas de Kumbhe, en su país, cayendo a más de 100 metros de altura mientras se tomaba una fotografía. Pudo ser rescatada con vida, pero falleció cuando recibía atención médica.

Un poco antes, en abril de 2024, Inessa Polenko, de 39 años, falleció después de caer de una estructura de 50 metros de altura en un mirador del Mar Negro en Georgia, Estados Unidos. La influencer rusa perdió el equilibrio mientras sacaba una fotografía para sus redes sociales.

Los puntos turísticos más riesgosos para las fotografías de los turistas

Según el estudio de la Fundación iO, los puntos turísticos en los que se han registrado más muertes alrededor de todo el mundo son:

Cataratas del Niágara (Estados Unidos).

Glen Canyon (Estados Unidos).

Charco del Burro (Colombia).

Playa de Penha (Brasil).

Catarata de Mlango (Kenya).

Montes Urales (Rusia).

Taj Mahal (India).

Valle de Doodhpathri (India).

Isla Nusa Lembongan (Indonesia).

Archipiélago de Langkawi (Malasia).

Las ciudades que prohíben las selfies en lugares turísticos y peligrosos

A raíz de los múltiples accidentes por sacar selfies y fotografías —que afortunadamente no siempre terminan en una muerte— hay algunas ciudades que han implementado medidas de seguridad para proteger a los turistas de estos riesgos.

Por ejemplo, en Barcelona, el metro ha prohibido tomar fotografías y videos desde las escaleras mecánicas que tienen una vista directa hacia la Sagrada Familia, una de las estructuras más codiciadas de los turistas en Europa.

En Nueva York y California, ambas ciudades en Estados Unidos, han prohibido a los turistas que puedan hacerse selfies en zoológicos u otros lugares donde puedan haber animales peligrosos para evitar que sean atacados.

Desde la Fundación iO, hicieron un llamado a tomar consciencia de los riesgos que puede implicar fotografiarse en un lugar peligroso y leer las advertencias de seguridad de cada zona turística a la que van, en especial a los que son más extremos.

También recomendaron consultar con las autoridades locales sobre posibles riesgos que no sepan y “aplicar el sentido común”.