El pasado viernes en la noche, antes de que se desatara el intenso sistema frontal en Santiago, el actor Gonzalo Valenzuela, estaba compartiendo con sus amigos y su esposa, Kika Silva. Se encontraban en un bar en la comuna de Vitacura, cuando la mujer decidió irse antes y, accidentalmente, se llevó el teléfono de Valenzuela.

Un par de minutos después comenzó el fuerte viento y la lluvia. Valenzuela, al no tener su teléfono móvil consigo para llamar un auto a través de una aplicación, decidió salir caminando por la calle “para ver si pillaba un taxi”.

Fue entonces que un auto paró cerca suyo y le preguntó si necesitaba un Uber. “Me mostró la maquinita para pagar con tarjeta. Pucha, ahí yo confié, cuando me mostró la máquina, me subí feliz adelante. Pensé que me había caído del cielo”, relató a Las Últimas Noticias.

El conductor estaba lejos de ser un ángel. Lo que pasó después fue una pesadilla para el actor, pues se trataba de un criminal que lo habría drogado y estafado, un modus operandi de delincuencia que ya se ha registrado en distintas ocasiones en Chile.

Alerta por una nueva forma de delincuencia: cómo le robaron al actor Gonzalo Valenzuela

Una vez a salvo de la lluvia, Gonzalo Valenzuela pensó que el hombre que le había ofrecido ayuda era bueno y lo llevaría a casa. Según describió a los medios, el chofer era un chileno de contextura maciza.

En la radio sonaba música urbana.

Pero de repente, se sintió extraño y rápidamente dejó de estar consciente. Valenzuela cree que lo drogaron al salir del local y que después, en el supuesto Uber, terminaron la “tarea”. El único flash que tiene del momento es que se puso a llorar en el vehículo.

El chofer “me preguntó por qué estaba llorando y me ofreció agua, que acepté porque parecía una mineral nueva, como cerrada. De pronto me dice que me va a cobrar 7.000 pesos”.

Fue en ese momento que ocurrió la estafa más grande. El conductor tomó la tarjeta de Valenzuela y la pasó por la máquina para pagar. El actor, aturdido, introdujo su clave, pero no funcionó a la primera: “El gallo me dijo ‘tratemos de nuevo’ y claro, ahí debe haber mirado mi clave y me dijo ‘a ver préstame la tarjeta para ponerla yo’”.

“La puso debajo de la máquina y nada, no funcionó. Le dije que paremos en una bomba de servicio, que sacaría plata para pagarle”.

Valenzuela bajó del auto para dirigirse a un cajero automático y, cuando ya había dado varios pasos hacia la Copec, vio cómo el vehículo se alejaba por la calle. Lo había dejado ahí solo. Cuando miró la tarjeta que tenía entre las manos, se dio cuenta que no era la suya, sino de otra persona. “Me había cambiado la tarjeta”, denunció.

El intérprete no sabe cómo llegó a casa, pero tuvo que hacerlo caminando. Según contó, además de los pequeños recuerdos que tiene de haber estado en el supuesto Uber y en la Copec, no se acuerda de nada más.

Ya en casa, se recostó para descansar. Su esposa, Kika Silva, declaró que “él no se acuerda ni cuando me abrió la puerta de la casa o que conversó con mi hermano”. También se habría levantado en la mitad de la noche, pero tampoco lo recuerda.

“Lo noté raro cuando hablamos. Estaba como enojado, también enojado con mi hermano. No parecía Gonzalo, estaba como pesado, insoportable y él no es así”, dijo Silva.

Incluso, en un momento llegó a desmayarse.

Recién cuando despertó es que se dio cuenta que lo habían drogado y que utilizaron su tarjeta: le robaron un total de 400.000 pesos chilenos.

“Cuídense, no hagan como yo que tomé ese auto. Pienso en qué le podría haber pasado a la Kika o a mis sobrinas. Por favor, sean precavidos”, dijo a LUN el actor. “Ojalá puedan encontrar a esta gente, que es tan peligrosa. ¡Basta!”, dijo también en entrevista con T13.

Otras denuncias de delitos similares a la de Gonzalo Valenzuela

Según la nota de T13, días antes del suceso que vivió Gonzalo Valenzuela hubo varias denuncias de un asalto y estafa exactamente iguales.

Es decir, son varios los delincuentes que aprovechan los tiempos de ocio nocturnos de los lugareños para, de alguna forma, drogarlos y después robarles dinero.

Valenzuela cree que la primera instancia en la que lo drogaron fue en el bar donde compartía con sus amigos y que después lo drogaron más, con la botella de agua. Es por esto que el establecimiento compartió un comunicado en el que anuncian medidas de seguridad, no obstante, enfatizaron en que “no podemos hacernos cargo de un problema de seguridad en la vía pública. Esto es facultad de la Municipalidad y de Carabineros”.

“Lamentamos lo ocurrido a Gonzalo Valenzuela y le ofrecemos todo el apoyo legal”, dijo la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. “Hoy día la Fiscalía Oriente tiene un foco investigativo de personas que habrían sufrido el mal uso de su tarjeta de crédito después de haberlas utilizado en el pago de taxis”.

La edil hizo un llamado “a todas las personas a denunciar. Nosotros vamos a estar aquí para ofrecerle el apoyo legal y también para entregar toda la información de cámaras, que son muy útiles para establecer quiénes son los culpables”.

Además, desde la Municipalidad de Vitacura le aseguraron a La Tercera que han reforzado las fiscalizaciones de vehículos como taxis o los que se utilizan para aplicaciones de transporte, además de haberse reunido con distintos locales para recomendarles que mantengan cámaras de seguridad en buen estado dentro y fuera de ellos, para así tener un medio de prueba más y desincentivar este tipo de delitos.

Adicionalmente, solicitaron que si es que una persona dentro de la comuna siente que podrían haberla drogado, se siente amenazada o que está en peligro, puede llamar al equipo de Seguridad Pública al 1403 para que atiendan a socorrerla.

Cómo denunciar un delito a la Policía de Investigaciones

Para denunciar este y otro tipo de delitos, según la información de Chile Atiende, la persona debe dirigirse a la unidad de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) más cercana, portando su cédula de identidad.

En el lugar, debe explicar el motivo de su visita, que será realizar una denuncia de un delito. Acto seguido, entregará los antecedentes requeridos y firmará la denuncia, que será recibida por la policía y notificada al Ministerio Público, institución encargada de determinar qué acciones se seguirán después.

Puedes ver más información haciendo click aquí.