Las últimas llamadas que realizó la esposa de Gene Hackman antes de morir

Un nuevo reporte de las autoridades que investigan la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa , entregó detalles reveladores sobre cómo habrían sido los últimos días de la pareja con vida.

La policía de Nuevo México rescató los teléfonos celulares de la escena donde encontraron los cuerpos de Hackman y Arakawa.

Inicialmente, se declaró que la pianista Arakawa, había fallecido el 11 de febrero por una infección por hantavirus, transmitida por roedores contaminados. No obstante, después de revisar su teléfono, encontraron una serie de llamadas que se realizaron el 12 de febrero.

Es decir, murió al menos un día después de lo que se había estimado.

¿A quién llamó Betsy Arakawa en su último día con vida?

Las llamadas de Betsy Arakawa antes de morir, según el informe de la policía

Según recogió el New York Times , Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, realizó tres llamadas en la mañana del 12 de febrero.

La portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, Denise Womack-Avila, aseguró que las llamadas eran dirigidas a Cloudberry Health, un servicio médico que entrega consejos de salud.

Tras ser consultado, el Dr. Josiah Child, médico jefe del servicio, aseguró que devolvieron el llamado a Arakawa y le programaron una cita para esa tarde, después de que la mujer reportara que tenía congestión, pero sin dificultad respiratoria.

No obstante, la pianista no acudió a su cita esa tarde.

“Sospecho que ella estaba empezando a sentirse enferma y por eso contactó con nosotros”, declaró el Dr. Child.

Según el mismo médico, la esposa de Gene Hackman no había sido su paciente anteriormente. Nunca había acudido a la clínica, pero sí tenía una cita para el 12 de febrero que canceló dos días antes, el 10 de febrero, porque dijo que “necesitaba atender a su esposo”.

Sin embargo, cuando llamó esa mañana, la clínica le abrió un espacio para la tarde del 12 de febrero, una cita a la que nunca asistió.

Esa misma tarde, la clínica la llamó nuevamente al notar que no se presentó a la hora, no obstante, no contestó.

Las causas de muerte de Gene Hackman, Betsy Arakawa y su perro

De acuerdo al médico forense estatal de Nuevo México, Betsy Arakawa falleció a sus 65 años producto del hantavirus. Esto le habría provocado un problema respiratorio que, finalmente, culminó con su muerte.

Por su parte, el actor Gene Hackman, quien padecía Alzheimer, murió por una enfermedad cardíaca aproximadamente una semana después de su esposa.

Sus cuerpos permanecieron sin ser descubiertos por una semana, hasta que un trabajador de mantenimiento y un guardia de seguridad del vecindario los encontraron y alertaron a la policía.

Hackman estaba en el recibidor de su casa, mientras que Arakawa en el baño donde, en una jaula en el armario, también encontraron a uno de sus perros muerto.

El informe de un laboratorio veterinario concluyó que el perro probablemente murió por deshidratación y desnutrición, al no haber podido moverse de la jaula en la que estaba contenido.

Se especula que estaba ahí, después de haber recibido una cirugía mayor de intestino delgado, pues las indicaciones de su veterinario fueron que tratara de moverse lo menos posible.