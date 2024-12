Tenían solo 18 años cuando se dieron el sí. Daddy Yankee —cuyo nombre verdadero es Ramón Luis Ayala Rodríguez— y Mireddys González se conocieron en Puerto Rico cuando eran adolescentes y no se separaron más. Hasta ahora.

Después de treinta años de matrimonio, Mireddys le pidió el divorcio por “diferencias” que no pudieron solucionar. Y la única “vía de escape” fue separarse de forma definitiva.

Esta noticia se suma a las últimas polémicas que rodean al artista puertorriqueño: primero, se retiró de la música y en uno de sus últimos conciertos anunció que se dedicaría a “transmitir el mensaje de Cristo”. Ahora, es un pastor evangélico y pronto, un hombre soltero.

¿Qué pasó entre Daddy Yankee y Mireddys González?

Lo que pasó, pasó: la historia de amor entre Daddy Yankee y su esposa que se quebró después de 30 años

Quién es la esposa de Daddy Yankee

Era 1994 cuando Daddy Yankee y Mireddys González se casaron. Tenían 18 años, pero una relación sólida y de apoyo, por lo que no lo pensaron más y decidieron consolidarla con un matrimonio.

A los dos años, en 1996, fueron padres por primera vez y le dieron la bienvenida al mundo a Jesaaelys.

Eran padres jóvenes, pero tenían el apoyo del otro para sobreponerse a los desafíos de la crianza. Además, el artista tenía una hija de una relación extramatrimonial que su esposa acogió como suya.

Mientras Mireddys se encargaba de cuidar a sus hijas y mantener el hogar, Daddy Yankee incursionaba en la industria musical, intentando “pegarse” con algún tema en el género del reguetón.

Había lanzado su álbum No Mercy que, aunque no tuvo fama mundial en un inicio, sí marcó el comienzo de su aclamada carrera.

En 1998, nació el segundo hijo del matrimonio, Jeremy. Se convirtieron en una familia de cinco integrantes.

Y cuando la carrera del reguetonero comenzó a despegar, Mireddys —además de ser mamá a tiempo completo— también asumió la tarea de ser gerente y apoyo de Daddy Yankee. El cantante la apodaba “La Jefa”.

“Detrás del éxito de un hombre, siempre hay una buena mujer”, dijo en una entrevista con Telemundo.

“Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia”.

En las buenas, pero también en las malas, Mireddys acompañó al cantante en su recuperación, después de haber resultado herido por una bala en un tiroteo en Puerto Rico. Su pierna fue lastimada y creían que iban a tener que amputarla.

En 2004, el puertorriqueño lanzó Barrio Fino y su nombre resonó con fuerza. El hit Gasolina comenzó a sonar en todas las radios y discotecas del mundo.

Por qué la esposa de Daddy Yankee le pidió el divorcio

Mireddys González siempre mantuvo un bajo perfil pero aún así, siempre estuvo ahí para el cantante. La privacidad siempre fue importante para ambos. Incluso ahora, que están en el proceso de divorciarse.

Lo que se sabe hasta ahora es que fue Mireddys quien le pidió la separación al cantante.

Habían estado cerca de un año viviendo de forma separada, hasta que en septiembre de este año, Daddy Yankee “fue notificado, por medio de representación legal de la Sra. González, su decisión de divorciarse”, dijo la abogada de la mujer.

El reguetonero también dio a conocer la situación a través de sus redes sociales: “Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida”.

“Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición recibida por parte de Mireddys”.

“Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento, y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias”.

Por otra parte, la abogada del artista, Heileene Goldberg Birriel, envió un comunicado a la revista People en Español donde estableció que “mi cliente mantiene un profundo respeto hacia Mireddys González, y por ello está priorizando preservar y proteger la intimidad y privacidad del matrimonio y todo lo que solo ellos saben ha pasado en este último tiempo”.

“Durante mucho tiempo mi cliente intentó infructuosamente salvar las diferencias”.

En las últimas semanas, Mireddys decidió cerrar su cuenta de Instagram.

Y aunque ninguno de los dos lo confirmó, la revista People conversó con una fuente cercana a la pareja, quien comentó que estaban separados “hace más de un año, pero que él hizo todo para que la ruptura no se llevara a cabo”.

También publicó que “muchos aseguran” que la razón del divorcio fue que Daddy Yankee se convirtiera al cristianismo.