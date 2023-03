En la salud y la enfermedad. Y aunque se hayan divorciado hace varios años, Bruce Willis y Demi Moore han hecho cumplir esa promesa que se hicieron mutuamente el día que se casaron.

Y es que las palabras que se dijeron en el altar cobran más sentido ahora, después de que a Willis se le diagnosticara una demencia frontotemporal que, lamentablemente, no tiene cura y que afecta al comportamiento y personalidad.

Pero Moore no se despegó de su lado, e incluso ahora el medio Daily Mail informó que se mudará con Willis y su familia para cuidarlo: “Está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor”, dijeron los representantes de la actriz.

Esta es la cronología que marca cómo inició y se fortaleció el amor entre Demi Moore y Bruce Willis desde el momento en que se conocieron.

Bruce Willis y Demi Moore: cronología de una verdadera historia de amor

El primer encuentro (1987)

Demi tenía 25 años y Bruce 32 cuando se encontraron por primera vez. Estaban en el estreno de la película Procedimiento ilegal, protagonizada por el entonces prometido de la actriz, Emilio Estévez.

Poco tiempo después, la artista anunció su ruptura, y a las semanas, ya era pareja con el actor de Die Hard. “Lo encontré tan listo para abrazarme y darme amor”, dijo Moore.

“Sí, acepto” en Las Vegas (1987)

Ese amor parecía que no podía esperar, y cuatro meses después de su encuentro inicial, la pareja se casó en Las Vegas. Pero Demi confesó que no lo habían planeado: “Estábamos pasando a las mesas de juego, cuando Bruce me dijo ‘creo que deberíamos casarnos’. Habíamos estado bromeando sobre eso en el vuelo, pero de repente parecía que ya no era una broma’”.

Y aunque en esa ocasión estaban solos, al mes siguiente se volvieron a casar junto a sus familiares y amigos en una preciosa ceremonia.

Una pequeña bebé (1988)

En agosto de 1988, menos de un año después de su boda, llegó Rumer, una pequeña bebé que bautizaron tras el escritor de ficción británico, Rumer Godden y que fue la más mimada por la pareja, quienes comenzaron a alternar sus proyectos para poder estar con ella mientras seguían haciendo lo que más les gusta: actuar.

También sacó uno de los mejores lados de Bruce, quien asistió a Demi en el parto: “Me ayudó a sacar a esta bebé. Estaba allí con sus manos… es tan apasionado, tan emocionado y tan motivado por ser padre como lo es con cualquier cosa que haga”, contó la actriz.

Y esa pizca de humor, que caracteriza al actor, tampoco faltó en la relación: “Bruce es muy generoso. Cuando nuestra hija Rumer era una bebé y le tocaba cambiar el pañal en medio de la noche, me susurraba: ‘Te doy mil dólares ahora mismo si cambias ese pañal’”, contó la actriz años después.

Bruce Willis y Demi Moore, con su primera hija, Rumer.

El primer trabajo juntos: Pensamientos mortales (1991)

La pareja de artistas compartió pantalla por primera vez en Pensamientos mortales, un thriller policial y de misterio. Al respecto, Moore dijo que “fue agradable. Considerando que en realidad nunca hemos trabajado juntos”. “Fue realmente una situación ideal para él, también le dio la oportunidad de hacer un tipo diferente de papel. Fue bueno para nosotros en muchos niveles”, concluyó.

Bienvenidas al mundo, Scout y Tallulah (1991-1994)

En este período, Demi Moore y Bruce Willis decidieron ampliar su familia: llegó Scout, su segunda hija, en 1991, y tres años después, Tallulah, su tercer y última bebé.

Y es que a Bruce le fascinan los niños: confesó que siempre le sugiere a todos sus amigos que tengan bebés, pues le encanta la paternidad, y así lo ha demostrado con los años.

Bruce Willis y Demi Moore: cronología de una verdadera historia de amor

“No sé qué salió mal exactamente”: el quiebre (1998)

La ruptura de Demi Moore y Bruce Willis entristeció a muchos: la pareja anunció que iban a tomar caminos separados, aparentemente porque estuvieron meses viviendo separados por los apretados horarios de sus carreras.

Una década de matrimonio había llegado a su fin. Pero la ex pareja se convirtió rápidamente en un “estándar de oro” para sus fanáticos, y es que nunca dejaron que ese vínculo que los unió desde aquel primer encuentro se destruyera. Siguieron queriéndose, viajando juntos, asistiendo a estrenos de películas, todo en familia.

Y a pesar de que Bruce afirmó que “no sabía exactamente qué salió mal en su matrimonio”, dijo que todavía la amaba, que eran muy cercanos y que continuarían criando juntos a sus tres hijas. “Nos damos cuenta de que tenemos un compromiso de por vida con nuestros hijos. Nuestra amistad continúa”, declaró.

Invitados especiales en sus propios matrimonios (2005-2009)

En 2005, Demi Moore se casó con el también actor, Ashton Kutcher, después de dos años de relación. La boda se realizó en la casa que tenían, en Beverly Hills, y por supuesto que entre los invitados estaban Bruce Willis y sus hijas.

Así también pasó en el matrimonio del actor con Emma Heming Willis, en 2009, donde Demi fue una de las invitadas más íntimas y especiales en una ceremonia que hicieron en la playa. Más tarde, la nueva pareja tuvo dos hijas: Mabel Ray en 2012 y Evelyn Penn en 2014.

Por su parte, Moore y Kutcher se divorciaron tras seis años de estar juntos.

Ashton Kutcher y Demi Moore.

Un amor fuera de lo común

“Ha generado mucho interés, porque todos pueden entender el resentimiento y la envidia en la ruptura de un matrimonio y no entienden cómo puedo llevarme así con mi ex. Demi y yo tomamos la decisión de poner a las niñas primero y tenemos mucha suerte de que resulte todo. Nos divertimos juntos”, dijo en una entrevista el actor. “Todavía la amo y respeto mucho la forma en que vive su vida”, agregó.

Por su parte, Demi dijo que “es divertido decirlo, pero estoy muy orgullosa de nuestro divorcio (...). Logramos trasladar el corazón de nuestra relación, el corazón de lo que creó a nuestra familia, a algo nuevo que les dio a las niñas un ambiente lleno de amor y apoyo con ambos padres”.

Y es que todo lo que construyeron en años, decidieron no derribarlo, y estar presentes en los éxitos y derrotas de cada uno. Así fue como se acompañaron mutuamente en sus proyectos, no solo de sus carreras, sino de sus vidas.

Incluso, decidieron aislarse juntos en la pandemia, con sus tres hijas. Allí documentaron todo lo que hicieron juntos, desde estar todos en pijama, hacer proyectos fotográficos e incluso iniciar un club de lectura para sobrellevar el estrés del Covid. También se unieron Emma, la esposa de Willis, y sus dos hijas.

“Nunca sentí que tenía que elegir entre ellos. Tengo muchos amigos que crecieron con padres que se divorciaron a una edad temprana y que se enfrentaban o tenían que elegir con quién pasaban las vacaciones. Yo no tenía que hacer eso y me siento tan agradecida de que mis padres hicieran que fuera una prioridad que pudiéramos ser una familia, aunque se veía un poco diferente”, declaró Rumen Willis, la primera hija de la expareja.

Bruce Willis y Demi Moore: cronología de una verdadera historia de amor

La llegada de la temida enfermedad

El golpe del anuncio de que la estrella de Duro de matar se retiraría definitivamente de la actuación fue bastante triste para sus fanáticos. Le habían diagnosticado afasia, una enfermedad degenerativa que afecta la capacidad de comunicación.

“Estamos avanzando en esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos mantener al tanto a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, como lo significan ustedes para él. Como Bruce siempre dice: ‘Vívelo’. Y juntos planeamos hacer justamente eso”, dice la nota que firmó Demi Moore, su esposa Emma Heming y las cinco hijas del actor.

La afasia rápidamente avanzó y a Bruce Willis se le diagnosticó demencia frontotemporal, lo que provocó y continuará provocando un gran cambio en el actor, cuya familia aseguró que están intentando ayudarlo a “vivir una vida lo más plena posible”.

Mientras tanto, Demi Moore, la joven que conoció en un estreno y con la que cumplió su sueño de ser padre por primera vez, está empedernida en acompañarlo por este duro momento que se extenderá por muchos años más, pero que sin duda no tendrá que vivirlo solo.